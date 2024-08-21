россияне готовятся провести фейковые выборы в оккупированном Крыму - Центр нацсопротивления

8 сентября во временно захваченном Крыму оккупанты готовятся провести так называемые местные выборы в фейковые органы самоуправления. Об этом заявили в в в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали

россияне формируют списки из филиалов кремлевского совета общественных деятелей на ВОТ Херсонщины и Запорожья, которые поедут наблюдателями. То есть, их задачей будет помогать Кремлю «легализировать» избирательный процесс - заявили в Сопротивлении.

Также отмечается, что оккупационная администрация проводит беседы с переселенцами в Крыму, чтобы те голосовали в Крыму по своим видам на жительство.

Таким образом враг планирует увеличить явку. Кроме этого, голосование будет обязательным среди военных.

Центр национального сопротивления призывает не идти на избирательные участки и игнорировать эти «выборы». Зато сообщать нам о наблюдателях и членах избирательных участков, чтобы коллаборационисты не могли спрятаться за маской анонимности.

Напомним,

Центр национального сопротивления выяснил, что на захваченных территориях Украины россияне до сих пор ищут коллаборантов, которые согласятся работать в оккупационных администрациях.