россияне готовятся провести фейковые выборы в оккупированном Крыму - Центр нацсопротивления
Киев • УНН
Россияне планируют провести «местные выборы» в оккупированном Крыму 8 сентября. Центр национального сопротивления призывает игнорировать эти выборы и сообщать о коллаборационистах, которые принимают в них участие.
8 сентября во временно захваченном Крыму оккупанты готовятся провести так называемые местные выборы в фейковые органы самоуправления. Об этом заявили в в в Центре национального сопротивления, передает УНН.
Детали
россияне формируют списки из филиалов кремлевского совета общественных деятелей на ВОТ Херсонщины и Запорожья, которые поедут наблюдателями. То есть, их задачей будет помогать Кремлю «легализировать» избирательный процесс
Также отмечается, что оккупационная администрация проводит беседы с переселенцами в Крыму, чтобы те голосовали в Крыму по своим видам на жительство.
Таким образом враг планирует увеличить явку. Кроме этого, голосование будет обязательным среди военных.
Центр национального сопротивления призывает не идти на избирательные участки и игнорировать эти «выборы». Зато сообщать нам о наблюдателях и членах избирательных участков, чтобы коллаборационисты не могли спрятаться за маской анонимности.
Напомним,
Центр национального сопротивления выяснил, что на захваченных территориях Украины россияне до сих пор ищут коллаборантов, которые согласятся работать в оккупационных администрациях.