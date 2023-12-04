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Россияне атаковали "Шахедами" гражданскую инфраструктуру в Харьковской области

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 20:35  •  4838 просмотра

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Российские беспилотники "Шахед" нанесли удары по Изюмскому и Чугуевскому районам в Харьковской области, повредив гражданскую инфраструктуру и спровоцировав пожары, на которые отреагировали экстренные службы, но по состоянию на 10 часов вечера о жертвах не сообщалось.

Россияне атаковали ударными БПЛА типа "шахед" Харьковскую область. О последствиях попаданий сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Оккупанты наносят удары беспилотниками "Шахед" Под ударом - Изюмский и Чугуевский районы. Есть попадания по объектам гражданской инфраструктуры. 

- сообщил Синегубов.

Детали

По данным главы ОВА из-за попадания вражеских дронов вспыхнуло несколько пожаров.

По состоянию на 10 вечера о пострадавших информация не поступала.

На месте попаданий работают экстренные службы. Жителей Харьковщины призывают находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Дополнение

Около десяти вечера местные паблики сообщили о перебоях со светом в микрорайоне Харькова - Алексеевка.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Росіяни атакували "Шахедами" цивільну інфраструктуру в Харківській області
Russians attack civilian infrastructure with Shaheds in Kharkiv region
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Россияне атаковали "Шахедами" гражданскую инфраструктуру в Харьковской области

Российские беспилотники "Шахед" нанесли удары по Изюмскому и Чугуевскому районам в Харьковской области, повредив гражданскую инфраструктуру и спровоцировав пожары, на которые отреагировали экстренные службы, но по состоянию на 10 часов вечера о жертвах не сообщалось.

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