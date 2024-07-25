В течение суток, 25 июля, войска рф атаковали Днепропетровщину артиллерией и дронами-камикадзе. Об этом рассказал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Враг атаковал Никопольщину артиллерией и дронами-камикадзе. Пострадали райцентр, Покровская, Мировская, Марганецкая, Червоногригорьевская громады - рассказал Лысак.

По его словам, в результате обстрелов произошло несколько пожаров. Также повреждены более полутора десятков частных домов.

Как рассказал Сергей Лысак, одна хозяйственная постройка уничтожена, 9 - изуродованы. Разбиты шиномонтаж, два десятка солнечных панелей, авто, газопроводы и линии электропередач.

Росія обстріляла Нікопольщину з артилерії