Киев • УНН
25 июля российские войска обстреляли Никопольский район. Повреждены более 15 частных домов, хозяйственные постройки, инфраструктура и автомобиль, произошло несколько пожаров.
В течение суток, 25 июля, войска рф атаковали Днепропетровщину артиллерией и дронами-камикадзе. Об этом рассказал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Враг атаковал Никопольщину артиллерией и дронами-камикадзе. Пострадали райцентр, Покровская, Мировская, Марганецкая, Червоногригорьевская громады
По его словам, в результате обстрелов произошло несколько пожаров. Также повреждены более полутора десятков частных домов.
Как рассказал Сергей Лысак, одна хозяйственная постройка уничтожена, 9 - изуродованы. Разбиты шиномонтаж, два десятка солнечных панелей, авто, газопроводы и линии электропередач.
Росія обстріляла Нікопольщину з артилерії25 июля 2024, 04:38 • 27675 просмотров