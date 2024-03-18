россияне 73 раза атаковали Черниговщину за неделю: обстреливали баллистикой, из авиации и артиллерии

Черниговщина за прошлую неделю была обстреляна армией рф 72 раза. Под огнем оказались 4 из 5 районов области. В результате атак повреждены линии электропередач и другая гражданская инфраструктура. Об этом в понедельник сообщил начальник ОВА Вячеслав Чаус, передает УНН.

Враг 72 раза обстрелял 25 населенных пунктов Черниговской области. Зафиксировано 373 взрыва - написал Чаус в соцсетях.

По его словам, россияне активно используют баллистику, авиацию и артиллерию.

"Повреждены линии электропередач и другая гражданская инфраструктура", - указал глава ОВА.

Также сообщил, что на территории области работала ПВО.

Дополнение

Ночью 17 марта российские войска ударили двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговщине, поврежден дом, семья остались без жилья.