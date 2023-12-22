россияне 181 раз обстреляли Запорожскую область, без жертв среди гражданских - ОВА

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли Запорожскую область 181 раз, в частности, нанесли ракетный удар по Запорожью и осуществили 17 дроновых атак по 7 населенным пунктам, мирные жители не пострадали. Об этом сообщил в пятницу глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

Оккупанты били по Запорожской области из всех видов вооружения: за прошедшие сутки войска рф нанесли 181 удар по 26 населенным пунктам - написал Малашко в Telegram.

По его словам, 156 артобстрелов пришлись по территории Зализничного, Новоданиловки, Белогорья, Малой Токмачки, Левадного, Темировки, Луговского, Каменского, Степного, Плавней, Пятихаток и других городов и сел на линии огня.

"Захватчики осуществили ракетный удар по Запорожью, 3 РСЗО-обстрела Гуляйполя и Орехова, 17 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодаровке, Червоному, Чаривному, Малиновке, Полтавке и Работино, а также били из авиации по Орехову, Преображенке, Работино и Новоандреевке", - сообщил Малашко.

Как отметил чиновник, поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. "Мирные жители не пострадали", - указал Малашко.

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