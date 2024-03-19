россия за прошедшие сутки обстреляла более 110 раз Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области - ГПСУ

Враг продолжает ежедневно обстреливать территории Сумской, Харьковской и Черниговской областей. За прошедший день было зафиксировано более 110 обстрелов, которые осуществила россия по территории этих трех областей. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона во вторник, передает УНН.

Детали

Враг продолжает ежедневно обстреливать территории и Сумщины, и Харьковщины, и Черниговщины. Но больше всего обстрелов именно приходится по Сумской и Харьковской областях. За прошедший день было зафиксировано более 110 обстрелов, которые осуществила россия по территории этих трех областей. С начала этого месяца (...) зафиксировано более 2 тыс. снарядов выпущенных по территории Украины во время этих обстрелов еще больше - сказал Демченко.

Он добавил, что враг прицельно бьет по населенным пунктам, в результате чего есть погибшие и уничтожение инфраструктуры, дома.

Фактически россия продолжает подтверждать свой статус страны-террориста. К тому же достаточно активно враг пытается применять свои ДРГ. Наибольшее их количество оказывается по направлению Сумской области. В субботу только в течение дня подразделения ГПСУ, ВСУ и НГУ на разных направлениях отбили три атаки попыток вражеских ДРГ. В этом направлении наши ребята используют технические средства контроля - добавил Демченко.

Напомним

Только за последнюю неделю россияне применили 111 КАБов по прифронтовым населенным пунктам Сумщины.