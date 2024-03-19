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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
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Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

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18 марта 2024, 09:47  •  137570 просмотра

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  133194 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  131885 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191640 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  190980 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  187762 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

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15 марта 2024, 08:44  •  170695 просмотра

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россия за прошедшие сутки обстреляла более 110 раз Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области - ГПСУ

За минувшие сутки зафиксировано более 110 обстрелов со стороны россии на территории Сумской, Харьковской и Черниговской областей, при этом враг продолжает обстреливать эти районы ежедневно.

Война •   •  10265 просмотра
россия за прошедшие сутки обстреляла более 110 раз Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области - ГПСУ

В россии загорелся и затонул траулер "капитан лобанов": что известно

российский траулер "капитан лобанов" затонул в Балтийском море после взрыва на борту, в результате которого четверо членов экипажа получили ранения и, возможно, один погиб.

Новости Мира •   •  10155 просмотра
В россии загорелся и затонул траулер "капитан лобанов": что известно

Минфин: расходы госбюджета в феврале составили более 270 млрд грн

В феврале расходы государственного бюджета Украины составили 274,6 млрд грн, из которых больше всего средств было направлено на оплату труда (179,9 млрд грн), социальные выплаты (89,5 млрд грн), поддержку Вооруженных сил (21,7 млрд грн) и обслуживание государственного долга (35,6 млрд грн).

Экономика •   •  11641 просмотра
Минфин: расходы госбюджета в феврале составили более 270 млрд грн

"Украина нуждается в большей защите": Зеленский заявил, что в марте рф применила 130 ракет, более 320 "шахедов" и почти 900 КАБов

Украина нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны от партнеров, чтобы эффективно противостоять продолжающейся войне, которую ведет Россия, используя ракеты, беспилотники и управляемые бомбы против украинских городов и гражданского населения.

Война •   •  11144 просмотра
"Украина нуждается в большей защите": Зеленский заявил, что в марте рф применила 130 ракет, более 320 "шахедов" и почти 900 КАБов

После заявлений Пашиняна о поиске партнеров: генсек НАТО впервые за 10 лет прибыл в Армению

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Армению впервые за 10 лет своего пребывания в должности, обсудил вклад Армении в миссии НАТО, призвал к длительному миру между Арменией и Азербайджаном, предостерег от российской агрессии в Украине и подчеркнул преданность Армении демократическим реформам и Программе НАТО по развитию добропорядочности.

политика •   •  10944 просмотра
После заявлений Пашиняна о поиске партнеров: генсек НАТО впервые за 10 лет прибыл в Армению

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику, говорит эксперт.

Экономика •   •  40399 просмотра
Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Председатель Евросовета Мишель: "Если мы хотим мира, мы должны готовиться к войне"

Президент Европейского Совета Шарль Мишель призвал ЕС перейти к "военной экономике" и предоставить Украине всю необходимую военную помощь, включая боеприпасы, ракеты и системы противовоздушной обороны, чтобы противостоять серьезной угрозе безопасности со стороны россии, которую он назвал "самым серьезным вызовом со времен Второй мировой войны".

Война •   •  11351 просмотра
Председатель Евросовета Мишель: "Если мы хотим мира, мы должны готовиться к войне"

Шмыгаль сегодня в Люксембурге: обсудит конфискацию российских активов и поддержку Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посещает Люксембург, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины и конфискацию российских активов.

Экономика •   •  14976 просмотра
Шмыгаль сегодня в Люксембурге: обсудит конфискацию российских активов и поддержку Украины

Польские фермеры не возобновили блокирование границы напротив пункта пропуска "Краковец", но в очередях почти 1000 грузовиков - Демченко

Польские фермеры не возобновили блокирование границы на пункте пропуска "Краковец", как угрожали 13 марта, но в очередях все еще стоят около 900 грузовиков.

Экономика •   •  12736 просмотра
Польские фермеры не возобновили блокирование границы напротив пункта пропуска "Краковец", но в очередях почти 1000 грузовиков - Демченко

Польша и Франция заключили соглашение накануне решений, которые предвещают более миллиарда евро сокращения доходов для Украины

Польша и Франция договорились о дальнейших ограничениях на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, что потенциально может стоить Украине 1,2 млрд евро торговых поступлений, накануне решающих торговых переговоров между Украиной и ЕС.

Экономика •   •  12426 просмотра
Польша и Франция заключили соглашение накануне решений, которые предвещают более миллиарда евро сокращения доходов для Украины