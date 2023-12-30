россияне "шахедами" атаковали представительство Омбудсмана в Херсоне
Киев • УНН
Российские войска атаковали офис Уполномоченного по правам человека в Херсоне.
Сегодня армия рф "шахедами" атаковала представительство Омбудсмана в Херсоне, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.
"Вчера страна-террорист осуществила одну из самых жестоких ракетных атак на мирное население Украины. Почти в каждой области украинцы стали свидетелями российского террора. Российская ракета попала в дом нашей сотрудницы в Одессе", - сообщил Лубинец.
По его словам, сегодня россияне атаковали "шахедами" здание, где находится представительство Омбудсмана в Херсоне.
"Место, где занимаются защитой прав человека. Но россии безразлично на все, если для них человеческая жизнь - это ничто", - добавил Лубинец.
Напомним,
Российская армия за прошедшие сутки 108 раз обстреляла Херсонщину. Попала в гуманитарный штаб в Бериславском районе, объект критической инфраструктуры, общежитие и организацию по обслуживанию лифтов в Херсоне. Ранены пять человек.
россияне "шахедами" атаковали представительство Омбудсмана в Херсоне
Российские войска атаковали офис Уполномоченного по правам человека в Херсоне.
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