Российский Центризбирком одобрил проведение выборов президента рф на оккупированных территориях Украины
Киев • УНН
Центральная избирательная комиссия россии санкционировала проведение президентских выборов на оккупированных территориях Украины 15-17 марта, которые Украина считает незаконными.
ЦИК рф официально приняла решение о проведении голосования на выборах президента на временно оккупированных территориях Украины. Так называемые "выборы" на ВОТ будут проходить с 15 по 17 марта 2024 года. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.
Детали
ЦИК официально приняла решение о проведении голосования на выборах президента в новых регионах, где введено военное положение
россия хочет организовать голосование на временно оккупированных территориях Украины: Автономной Республики Крым и города Севастополь, частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
Дополнение
Министерство иностранных дел Украины призывает мир осудить запланированные Россией президентские выборы на оккупированных украинских территориях и ввести санкции против причастных к ним лиц. В ведомстве отмечают, что выборы нарушают международное право и будут признаны недействительными.
Напомним
Президент Владимир Зеленский заявлял, что после президентских выборов в России, где высокий процент "победы" владимира путина, игра будет на стороне западных лидеров - признать результаты выборов в рф, или нет. Но нелегитимность президента путина может быть переломным моментом.
Российский Центризбирком одобрил проведение выборов президента рф на оккупированных территориях Украины
Центральная избирательная комиссия россии санкционировала проведение президентских выборов на оккупированных территориях Украины 15-17 марта, которые Украина считает незаконными.
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