Российский Центризбирком одобрил проведение выборов президента рф на оккупированных территориях Украины

ЦИК рф официально приняла решение о проведении голосования на выборах президента на временно оккупированных территориях Украины. Так называемые "выборы" на ВОТ будут проходить с 15 по 17 марта 2024 года. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

ЦИК официально приняла решение о проведении голосования на выборах президента в новых регионах, где введено военное положение - говорится в сообщении.

россия хочет организовать голосование на временно оккупированных территориях Украины: Автономной Республики Крым и города Севастополь, частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Дополнение

Министерство иностранных дел Украины призывает мир осудить запланированные Россией президентские выборы на оккупированных украинских территориях и ввести санкции против причастных к ним лиц. В ведомстве отмечают, что выборы нарушают международное право и будут признаны недействительными.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявлял, что после президентских выборов в России, где высокий процент "победы" владимира путина, игра будет на стороне западных лидеров - признать результаты выборов в рф, или нет. Но нелегитимность президента путина может быть переломным моментом.