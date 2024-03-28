Российский десантный корабль проекта 775 обнаружен в Севастопольской бухте - Крымский ветер

Большой десантный корабль проекта 775 пришвартовался в Сухарной бухте Севастополя. Об этом пишет телеграм-канал Крымский ветер, передаёт УНН.

"Наши глаза" всё видят: БДК проекта 775 стоит в Сухарной бухте Севастополя. Информация оперативно передана ВСУ. – написали в крымском паблике.

Детали

В качестве подтверждения они опубликовали и фото судна.

В паблике "Крымский ветер" отметили, что их подписчики ежедневно мониторят передвижения кораблей черноморского флота рф по бухтам Севастополя, и передают эти данные украинским военным.