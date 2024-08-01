Российские войска совершили 21 обстрел Сумской области 1 августа, зафиксировано 85 взрывов. Атаки велись из минометов, FPV дронов, авиационных ракет и сброса взрывных устройств в 7 общинах.
В течение 1 августа российские войска совершили 21 обстрел Сумской области. Зафиксировано 85 взрывов. Под огнем с территории России оказались Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская и Середино-Будская общины. Об этом сообщили в областной военной администрации, передает УНН.
Детали
Из минометов войска РФ обстреляли территории Краснопольской громады (45 взрывов) и Хотинскую громаду (2 взрыва).
В Белопольской общине с территории РФ была атака FPV дронами (4 взрыва), сброс взрывного устройства с беспилотника (1 взрыв) и обстрел из минометов (3 взрыва).
10 мин сбросили российские армейцы на территорию Середино-Будской громады. Также были удары FPV дронами (3 взрыва).
В Великописаревской громаде были пуски неуправляемых авиационных ракет (5 взрывов).
В Юнаковской громаде с беспилотников сбрасывали взрывные устройства (2 взрыва).
10 мин сбросили российские войска на территорию Шалигинской громады.
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