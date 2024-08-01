В течение 1 августа российские войска совершили 21 обстрел Сумской области. Зафиксировано 85 взрывов. Под огнем с территории России оказались Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская и Середино-Будская общины. Об этом сообщили в областной военной администрации, передает УНН.

Детали

Из минометов войска РФ обстреляли территории Краснопольской громады (45 взрывов) и Хотинскую громаду (2 взрыва).

В Белопольской общине с территории РФ была атака FPV дронами (4 взрыва), сброс взрывного устройства с беспилотника (1 взрыв) и обстрел из минометов (3 взрыва).

10 мин сбросили российские армейцы на территорию Середино-Будской громады. Также были удары FPV дронами (3 взрыва).

В Великописаревской громаде были пуски неуправляемых авиационных ракет (5 взрывов).

В Юнаковской громаде с беспилотников сбрасывали взрывные устройства (2 взрыва).

10 мин сбросили российские войска на территорию Шалигинской громады.

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