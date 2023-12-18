Сумская область: армейцы рф обстреляли семь громад в приграничной зоне

Эксклюзив
Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат
  •  120213 просмотра

Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат

Эксклюзив
Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников
  •  124655 просмотра

Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников

Эксклюзив
Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка
  •  125514 просмотра

Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка

Эксклюзив
Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов
  •  124333 просмотра

Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов

Эксклюзив
Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист
  •  117814 просмотра

Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист

Эксклюзив
Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений
  •  112651 просмотра

Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений

Эксклюзив
Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам
  •  106652 просмотра

Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам

Эксклюзив
Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее
15 декабря  •  195026 просмотра

Рыба гниет с головы. В ЦПК настаивают на очищении Верховного Суда как можно быстрее

Эксклюзив
Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций
14 декабря  •  240522 просмотра

Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций

Эксклюзив
Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"
14 декабря  •  226254 просмотра

Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"

Эксклюзив
На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция
15 декабря  •  237322 просмотра

На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

Эксклюзив
Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА
15 декабря  •  246714 просмотра

Фермеры напрямую готовы поставлять овощи и фрукты в украинскую армию. Надо уточнить детали по логистике - УПОА

Эксклюзив
Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники
15 декабря  •  202899 просмотра

Карпатский регион и Египет: эксперты рассказали, какие направления выбирают украинцы на новогодние праздники

Эксклюзив
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
14 декабря  •  181483 просмотра

В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

Эксклюзив
У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт
14 декабря  •  157625 просмотра

У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Попыток вмешательства в украинские информационные и коммуникационные системы много, но большинство из них, к счастью, неудачные - КНИИСЭ

Попыток вмешательства в украинские информационные и коммуникационные системы много, но большинство из них, к счастью, неудачные - КНИИСЭ
Эксклюзив

  •  114777 просмотра
Ситуация в Крыму: российские военные перебрасывают военную технику и личный состав к линии фронта

Ситуация в Крыму: российские военные перебрасывают военную технику и личный состав к линии фронта

  •  81031 просмотра
ВАКС разрешил спецрасследование по делу в отношении экс-директора "Укрспецэкспорта" Павла Букина и сына экс-чиновника СНБО Игоря Гладковского

ВАКС разрешил спецрасследование по делу в отношении экс-директора "Укрспецэкспорта" Павла Букина и сына экс-чиновника СНБО Игоря Гладковского

  •  78806 просмотра
Recorded Future выделит $23 млн на помощь Украине в борьбе с киберугрозами в 2024 году

Recorded Future выделит $23 млн на помощь Украине в борьбе с киберугрозами в 2024 году

  •  76388 просмотра
Украина заставила "свернуть" российский флот в Черном море, но ракетная угроза сохраняется - Гуменюк

Украина заставила "свернуть" российский флот в Черном море, но ракетная угроза сохраняется - Гуменюк

  •  74005 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
rossiiskie-voiska-obstrelyali-sem-naselennikh-punktov-v-sumskoi-oblasti-ukraini

Сумская область: армейцы рф обстреляли семь громад в приграничной зоне

Киев  •  УНН

18 декабрь 2023, 22:30  •  31897 просмотра

Read in English

Российская армия обстреляла семь населенных пунктов в Сумской области, зафиксировано 60 взрывов, используя артиллерию, минометы и стрелковое оружие.

Российские захватчики обстреляли Сумскую область 9 раз в течение понедельника. Под вражеским огнем находились жители семи громад региона, расположенных в приграничной зоне. В целом там прозвучало более шести десятков взрывов. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.

В течение дня россияне совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 60 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Середино-Будская, Шалыгинская, Эсманская громады.

- рассказали в ОВА.

Детали

По данным властей области оккупанты били по региону из минометов, АГС, ствольной артиллерии и стрелкового оружия. В частности:

Середино-Будская громада: осуществлен обстрел из АГС (25 взрывов).

Юнаковская громада: враг бил из минометов (5 взрывов) и артиллерии (2 взрыва).

Шалигинская громада: был обстрел из стрелкового оружия.

Краснопольская громада: зафиксирован минометный обстрел (5 взрывов).

Белопольская громада: осуществлено 7 взрывов из миномета и 3 взрывы из ствольной артиллерии.

Великописаревская община: был обстрел из АГС (9 взрывов).

Эсманская община: 4 мины сбросили русские на территорию общины.

Дополнительно

Не обошлось без обстрелов и в воскресенье. Согласно информации прокуратуры в результате артобстрела приграничья Сумщины в собственном доме погибла женщина. По факту убийства начато уголовное производство.

Image

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Сумщина: армійці рф обстріляли сім громад у прикордонній зоні
Sumy region: Russian army shells seven communities in the border area
Новости по теме

Сумская область: армейцы рф обстреляли семь громад в приграничной зоне

Российская армия обстреляла семь населенных пунктов в Сумской области, зафиксировано 60 взрывов, используя артиллерию, минометы и стрелковое оружие.

Война •   •  31897 просмотра
Сумская область: армейцы рф обстреляли семь громад в приграничной зоне

Украина решительно осуждает ракетные испытания КНДР - МИД

Украина осудила последние ракетные испытания Северной Кореи, называя их дальнейшим игнорированием резолюций ООН и призывая к решительной реакции, а также обвиняя Россию в содействии ядерной и ракетной программам Пхеньяна.

Политика •   •  28739 просмотра
Украина решительно осуждает ракетные испытания КНДР - МИД

В Сербии оппозиция протестует против результатов выборов, лидеры объявили голодовку

Лидеры оппозиции в Белграде протестовали против результатов парламентских выборов, заявляя о нарушениях и требуя их отмены. Двое лидеров коалиции объявили голодовку.

Новости Мира •   •  23673 просмотра
В Сербии оппозиция протестует против результатов выборов, лидеры объявили голодовку

Ватикан разрешил благословение однополых пар без заключения брака - Vatican News

Ватикан через декларацию под названием "Fiducia supplicans", утвержденную Папой Франциском, позволит уделять благословение однополым парам, но без сходства с брачными церемониями и без признания брака. Благословение является выражением Божьего присутствия для тех, кто ищет помощи, и находится вне литургических рамок.

Политика •   •  30363 просмотра
Ватикан разрешил благословение однополых пар без заключения брака - Vatican News

Ситуация в Крыму: колону военной техники рф зафиксировали в Керчи

Российские военные перебрасывают технику ближе к материковой части Украины через Керченскую переправу, что наблюдается общественностью "Крымского ветра", в то время как причины фейерверка в Керчи остаются неизвестными.

Война •   •  70092 просмотра
Ситуация в Крыму: колону военной техники рф зафиксировали в Керчи

Ситуация в Крыму: российские военные перебрасывают военную технику и личный состав к линии фронта

Российские войска перебрасывают военную технику к линии фронта в оккупированном Крыму, как отметили партизаны "АТЕШ", отследившие колонну под Евпаторией и предоставившие координаты. Переброска совпадает с сообщениями о значительных потерях и дезорганизации командования в российской армии.

Война •   •  81031 просмотра
Ситуация в Крыму: российские военные перебрасывают военную технику и личный состав к линии фронта

Прослушка в кабинете Залужного: в ГУР заявили о попытке рф получить информацию о ВСУ

Прослушивание кабинета Главнокомандующего ВСУ Залужного рассматривается как попытка врага узнать планы боевых действий, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Юсов, отметив постоянные усилия контрразведки.

Война •   •  33440 просмотра
Прослушка в кабинете Залужного: в ГУР заявили о попытке рф получить информацию о ВСУ

Не "прилет": в Кременчуге прогремел взрыв на промышленном объекте

В Кременчуге на промышленном объекте произошел взрыв, пострадавших нет, экстренные службы проводят расследование инцидента.

Криминал и ЧП •   •  28603 просмотра
Не "прилет": в Кременчуге прогремел взрыв на промышленном объекте

Одесская область стала местом встречи международных делегаций: Кипер подвел итоги года

Олег Кипер, председатель Одесской областной военной администрации, обсудил текущие вызовы и Стратегию послевоенного восстановления с 18 представителями дипломатических миссий, поблагодарив за их постоянную поддержку.

Политика •   •  31389 просмотра
Одесская область стала местом встречи международных делегаций: Кипер подвел итоги года

Конструкция Крымского моста очень уязвима: Гуменюк рассказала о проблемах россиян с логистикой

Крымский мост не используется оккупантами для перевозки крупных военных грузов из-за технических ограничений и рисков, сообщила Наталья Гуменюк. Это ограничивает поставки систем противовоздушной обороны Крыма, и мост может время от времени пропускать только умеренные грузы.

Война •   •  32585 просмотра
Конструкция Крымского моста очень уязвима: Гуменюк рассказала о проблемах россиян с логистикой