Сумская область: армейцы рф обстреляли семь громад в приграничной зоне
Киев • УНН
Российская армия обстреляла семь населенных пунктов в Сумской области, зафиксировано 60 взрывов, используя артиллерию, минометы и стрелковое оружие.
Российские захватчики обстреляли Сумскую область 9 раз в течение понедельника. Под вражеским огнем находились жители семи громад региона, расположенных в приграничной зоне. В целом там прозвучало более шести десятков взрывов. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.
В течение дня россияне совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 60 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Середино-Будская, Шалыгинская, Эсманская громады.
Детали
По данным властей области оккупанты били по региону из минометов, АГС, ствольной артиллерии и стрелкового оружия. В частности:
Середино-Будская громада: осуществлен обстрел из АГС (25 взрывов).
Юнаковская громада: враг бил из минометов (5 взрывов) и артиллерии (2 взрыва).
Шалигинская громада: был обстрел из стрелкового оружия.
Краснопольская громада: зафиксирован минометный обстрел (5 взрывов).
Белопольская громада: осуществлено 7 взрывов из миномета и 3 взрывы из ствольной артиллерии.
Великописаревская община: был обстрел из АГС (9 взрывов).
Эсманская община: 4 мины сбросили русские на территорию общины.
Дополнительно
Не обошлось без обстрелов и в воскресенье. Согласно информации прокуратуры в результате артобстрела приграничья Сумщины в собственном доме погибла женщина. По факту убийства начато уголовное производство.
Сумская область: армейцы рф обстреляли семь громад в приграничной зоне
Российская армия обстреляла семь населенных пунктов в Сумской области, зафиксировано 60 взрывов, используя артиллерию, минометы и стрелковое оружие.
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