Сумская область: армейцы рф обстреляли семь громад в приграничной зоне

Российские захватчики обстреляли Сумскую область 9 раз в течение понедельника. Под вражеским огнем находились жители семи громад региона, расположенных в приграничной зоне. В целом там прозвучало более шести десятков взрывов. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.

В течение дня россияне совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 60 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Середино-Будская, Шалыгинская, Эсманская громады. - рассказали в ОВА.

Детали

По данным властей области оккупанты били по региону из минометов, АГС, ствольной артиллерии и стрелкового оружия. В частности:

Середино-Будская громада: осуществлен обстрел из АГС (25 взрывов).

Юнаковская громада: враг бил из минометов (5 взрывов) и артиллерии (2 взрыва).

Шалигинская громада: был обстрел из стрелкового оружия.

Краснопольская громада: зафиксирован минометный обстрел (5 взрывов).

Белопольская громада: осуществлено 7 взрывов из миномета и 3 взрывы из ствольной артиллерии.

Великописаревская община: был обстрел из АГС (9 взрывов).

Эсманская община: 4 мины сбросили русские на территорию общины.

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Не обошлось без обстрелов и в воскресенье. Согласно информации прокуратуры в результате артобстрела приграничья Сумщины в собственном доме погибла женщина. По факту убийства начато уголовное производство.