Российские войска обстреляли Херсонскую область: один человек ранен
Киев • УНН
Российские войска атаковали село Львов на Херсонщине, ранив 40-летнего мужчину. Кроме того, 71-летний херсонец умер в больнице после ночного обстрела дома.
Сегодня, 28 ноября, российские войска обстреляли село Львов Тягинской общины, что на Херсонщине. Об этом сообщает Херсонская областная администрация, передает УНН.
Детали
Российская армия обстреляла село Львове Тягинской общины. Под вражеский артиллерийский удар попал 40-летний местный житель.
В ведомстве добавили, что у мужчины - взрывная травма и ранение руки.
Напомним
Российские войска посреди ночи ударили по дому пожилых супругов в Херсоне, 71-летний херсонец умер в больнице. Председатель Херсонской ОВА рассказал, что пострадал 71-летний херсонец, его со взрывной травмой, ранением ноги и переломами костей доставили в больницу.
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Российские войска обстреляли Херсонскую область: один человек ранен
Российские войска атаковали село Львов на Херсонщине, ранив 40-летнего мужчину. Кроме того, 71-летний херсонец умер в больнице после ночного обстрела дома.
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