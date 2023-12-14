Российские чиновники подорвались на противотанковой мине возле границы с Украиной

В Краснояружском районе в россии возле границы с Украиной на мине подорвался автомобиль, в котором ехали чиновники. Об этом сообщил и показал фото с места происшествия советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

Чья мина в итоге и так понятно. Российская противотанковая мина, чтобы наши ДРГ не прошли. Успешное минирование - написал Андрющенко в Тelegram.

Детали

Инцидент произошел вчера. В автомобиле находились заместитель главы администрации краснояружского района Игорь Бородаенко, глава администрации Вязовского сельского поселения и еще один житель краснояружского района.

В результате подрыва на мине Бондаренко пришлось ампутировать ноги. Его коллега получил минно-взрывную травму и разорванную рану мягких тканей головы.

Третий пассажир обошелся сотрясением мозга и закрытой травмой органов грудной клетки и брюшной полости.

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