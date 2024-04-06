российская пропаганда сработала и они смогли разделить украинское общество на военных и гражданских - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что депутатам стоит быстрее проголосовать за законопроект о мобилизации, поскольку россия развернула кампанию дезинформации по этому вопросу. Об этом в эфире телемарафона заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Во-первых, сейчас только бестолковые люди думают о каких-то рейтингах. Есть один только приоритет - Украина. Мы должны сохранить Украину и сохранить наших людей, нашу нацию. Это номер один. Для этого нужны изменения в соответствующее законодательство. К сожалению, не все это понимают, и, к сожалению, российская пропаганда в этом направлении сработала и они подняли вопрос мобилизации, они поняли сенситивность этого вопроса, подняли вопрос в украинском обществе и на Западе и оно сработало. Этот вопрос начал делить общество на военных и гражданских - сказал Зеленский.

Он отметил, что депутаты должны не ждать аплодисментов своему популизму.

И поэтому вычищать закон нельзя. Надо смотреть реально. Он должен быть рабочим, который сработает. В противном случае, то за резервы будут отвечать не военное командование, а парламент Украины. Это, я считаю, недопустимо. Достаточно уже 4 месяцев достаточно, даже они уже преувеличили с этим вопросом. И поэтому мы говорим с парламентом, чтобы они проголосовали соответствующий закон. Это совсем не ответственно то, что они делают" - добавил Зеленский.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что в ближайшее время парламент проголосует за законопроект об изменениях законодательства о мобилизации.