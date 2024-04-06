Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
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Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
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"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
российская пропаганда сработала и они смогли разделить украинское общество на военных и гражданских - Зеленский
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Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление
российская пропаганда сработала и они смогли разделить украинское общество на военных и гражданских - Зеленский
Президент Зеленский призывает народных депутатов проголосовать за законопроект о мобилизации, чтобы противостоять российской дезинформационной кампании и объединить общество в условиях войны.
Украина завершает строительство оборонительных сооружений на самых горячих направлениях - Зеленский
На некоторых прифронтовых участках строительство фортификационных сооружений с тремя линиями обороны, включая противотанковые рвы и "зубы дракона", завершено на 92-98%, о чем заявил президент Зеленский во время телемарафона.
Зеленский: Парламент проголосует за изменения в закон о мобилизации в ближайшие недели
Президент Зеленский ожидает, что украинский парламент проголосует за поправки к мобилизационному законодательству в ближайшие недели, тогда как Россия намерена мобилизовать 300 000 военнослужащих до 1 июня, несмотря на дисциплинарные проблемы.
До июля союзники могут согласовать создание фонда для поддержки Украины - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО ожидает, что до следующего саммита НАТО в июле союзники договорятся о создании нового многолетнего фонда размером 100 миллиардов евро для оказания долгосрочной военной поддержки Украине.
Украинские десантники отбили, вероятно, одну из самых массированных атак на Авдеевском направлении - Генштаб
Украинские военные отбили одну из самых массированных российских атак на Авдеевском направлении, уничтожив 36 танков, в том числе современный Т-90, и 11 бронетранспортеров, которые пытались прорваться через украинские позиции.
Поврежденные частные дома: россияне атаковали Никопольщину дронами и артиллерией
Российские войска атаковали Днепропетровскую область с помощью беспилотников-камикадзе и артиллерии, повредив здания в Никополе и близлежащих селах, но обошлось без жертв.
Беспилотники из второстепенных средств, как считалось в начале вторжения, должны стать приоритетными: в Ассоциации школ БПЛА рассказали об обучении пилотов
Главное для будущего оператора дронов - желание учиться и уничтожать врага.
россияне свозят детей с оккупированных территорий на пропагандистский форум в москву - Центр нацсопротивления
Детей с временно оккупированных территорий Украины свозят в Москву на очередной пропагандистский форум, направленный на оправдание нацистской политики кремля, организованный кремлевским "Первым движением" в мае, а коллаборационисты составляют списки подростков для участия в нем.
Войска рф ударили авиацией по трем населенным пунктам Харьковщины - ОВА
6 апреля россияне обстреляли управляемыми авиабомбами три населенных пункта в Харьковском районе, повредив магазин, котельную, частный дом и хозяйственную постройку.
"Нельзя терять ни секунды в поддержке Украины": посол США отреагировала на ночной удар по Харькову
Ночная атака россии на Харьков, второй по величине город Украины, привела к гибели 7 мирных жителей, ранению 11, повреждению домов и школ, что заставило посла США в Украине призвать к срочной поддержке Киева.