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Российский букмекер 1xBet мог собирать личные данные украинцев для их последующей вербовки ФСБ - InformNapalm

Российский букмекер 1xBet мог собирать личные данные украинцев для их последующей вербовки ФСБ - InformNapalm

Киев • УНН

 • 171971 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Пророссийский букмекер 1xBet, которого до сих пор не лишили лицензии для работы в Украине, мог получить лицензию в Украине для сбора персональных данных украинцев с последующей их вербовкой ФСБ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на расследование международного волонтерского разведывательного сообщества InformNapalm.

Детали

Пророссийский букмекер 1xBet получил лицензию на букмекерскую деятельность и работу онлайн-казино компании «Твоя компания беттинга» еще в конце марта этого года. Закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» в ст. 16 требует от операторов «обеспечивать идентификацию игрока (игроков) и посетителя (посетителей) в порядке, определенном настоящим Законом, в игорном заведении и идентификацию игрока (игроков) при осуществлении деятельности в сети Интернет». А уже в ст. 17 указывает, что «организатор азартных игр для проведения идентификации (верификации, установки данных) игрока в сети Интернет имеет право запрашивать у игрока дополнительные документы в соответствии с правилами организатора азартных игр, в частности собственное изображение игрока с необходимым документом, или требовать использования средств видеосвязи». Поэтому вместе с лицензией 1xBet получил доступ к большому массиву личной информации украинцев, отмечают расследователи.

Цитата

“Есть большая вероятность, что 1XBet больше, чем деньги, желает получить личные данные украинцев и прямой доступ к игрокам. Азартные игры – это риск. Люди проигрывают деньги. Часто – большие деньги. "Имея базу данных людей с большими финансовыми проблемами, очень легко завербовать агентов на местах и ​​использовать их для нужд ГУ ГШ ВС рф (ГРУ) и ФСБ", - сообщили в InformNapalm.

По информации СМИ, лоббистом выдачи лицензии 1xBet был Борис Баум – советник заместителя главы Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко. Баум якобы курирует игорный бизнес в Украине и при этом тесно связан с российским бизнесом и крупным российским политиком - заместителем председателя Государственной Думы рф и спецпредставителем Путина Александром Бабаковым.

После скандала в украинском обществе, возникшем после решения КРАИЛ выдать лицензию российскому букмекеру, Борис Баум публично начал защищать 1xBet.

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