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Российские подразделения возле Украины на сегодня насчитывают 147 тыс. человек, отвода мы не видим - Резников

Киев • УНН

 • 162191 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН.Украина на сегодня наблюдает за российскими подразделениями, которые вместе с морской и авиационной компонентой насчитывают 147 тысяч человек. Отвод Украина не наблюдает, заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время брифинга в понедельник, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Мы наблюдаем за российскими подразделениями, которые на сегодня насчитывают 127 тысяч человек наземной компоненты, с морской и авиационной компонентой - 147 тысяч человек. Мы не видим отвода и не говорим об уменьшении количества, поскольку те части, которые находятся в движении, могут быть очень быстро возвращены в предыдущие места или переброшены на другой участок”, — сказал министр.

Детали

По словам Резникова, Украина ни в коем случае не умаляет угрозу, ее уровень “реально высок”.

В то же время, отметил он, Минобороны осуществляет прогнозирование всех сценариев, выбирая собственную тактику поведения.

“Среди других мы рассматривали сценарий, что Россия попытается буквально окружить Украину своими войсками от Бреста до Таганрога, по суше, на двух морях и во временно оккупированном Крыму и обозначить активность на временно оккупированной части Молдовы в Приднестровье”, — сообщил глава Минобороны.

Также, с его слов, ожидалось, что на фоне этого российские войска устроят обострение на востоке Украины, и все это будет сопровождаться другими средствами давления, кибератаками, минированиями гражданских объектов, попытками устроить беспорядки под разными предлогами и тому подобное.

“Цель этих действий — расшатать Украину изнутри, чтобы вынудить к капитуляции, чтобы мы изменили политический курс, отказались от европейской интеграции и европерспективы, в конце концов потеряли нашу с вами независимость. Сейчас этот сценарий пытаются воплотить", - добавил он.

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