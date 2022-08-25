Российские БТРы расположены в 60 метрах от пятого реактора ЗАЭС - британская разведка

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"В начале марта российские сухопутные войска штурмовали и захватили Запорожскую атомную электростанцию ​​(ЗАЭС). 21 августа 2022 года снимки показали, что россия сохранила усиленное военное присутствие на объекте, а бронетранспортеры были развернуты в пределах 60 метров от реактора", - сообщили в британской разведке.

Детали

В МО Британии отмечают, что "российские войска, вероятно, пытались скрыть машины, припарковав их под подвесными трубами и мостиками".

Британская разведка предполагает, что "россия готова использовать любую украинскую военную активность вблизи ЗАЭС в пропагандистских целях".

МО Британии выделяет несколько основных рисков для безопасности работы реакторов: "Пока россия продолжает военную оккупацию ЗАЭС, основными рисками для эксплуатации реактора, вероятно, останутся сбои в работе систем охлаждения реакторов, повреждения резервного источника питания или ошибки работающих под давлением работников".

1/5 In early March, Russian ground forces assaulted and seized Zaporizhzhia Nuclear Power Plant (ZNPP). pic.twitter.com/TA6Ics2VkR

Дополнение

Как заметил Омбудсмен Дмитрий Лубинец, россияне признались, что действительно держат военную технику на ЗАЭС.