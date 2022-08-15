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россияне безуспешно пытались улучшить тактическое положение по нескольким направлениям – Генштаб

Киев • УНН

 • 95553 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Российские захватчики безуспешно пытались штурмом улучшить тактическое положение на направлении Долгенького – Мазановки. Также провальной была попытка рашистов в направлении Старомихайловки и Невельского. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

россияне безуспешно пытались улучшить тактическое положение по нескольким направлениям – Генштаб

Цитата

«На Славянском направлении враг концентрированным огнем артиллерии безуспешно пытался оттеснить наших защитников в районах Грушувахи, Краснополье, Асеевки и Мазановки. Затем штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение на направлении Долгенькое - Мазановка, успеха не имел, отошел», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на Краматорском направлении зафиксированы обстрелы противника возле Спорного, Ивано-Дарьевки и Райгородка. Вражеская авиация действовала недалеко от Спорного и Пришиба.

«Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались продвинуться в направлениях Ивано-Дарьевки, Выемки и Веселого. Потерпели полную неудачу и хаотично отошли на ранее занятые позиции», - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что на Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы районов Красногоровки, Песков, Опытного, Водяного и Марьинки. Также оккупанты нанесли авиационные удары возле Нью-Йорка, Водяного и Новобахмутовки.

«Враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение в направлении Старомихайловки и Невельского», – информирует Генштаб.

Оккупанты попытались наступать на направлениях Славное – Новомихайловка, Солодкое – Водяное, Солодкое – Владимировка, Егоровка – Павловка. Получили жесткий отпор, понесли потери и отошли назад.

Кроме того, Генштаб сообщает о ситуации по другим направлениям.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

Продолжаются меры проверки боевой готовности вооруженных сил беларуси. Ориентировочно это продлится до 20 августа этого года.

Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики беларусь.

На Северском направлении, с целью демонстрации своего присутствия и сковывания подразделений Сил обороны, враг обстрелял из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Басовка, Могрица, Голышевское и Будки Сумской области.

На Бахмутском направлении противник, с применением имеющихся средств огневого поражения по районам населенных пунктов Константиновка, Бахмут, Веселая Долина, Васюковка, Бахмутское, Соледар, Шумы, Северное, Белогоровка, Яковлевка, Федоровка, Зайцево и Вершина, пытался создать благоприятные условия наступления на отдельных участках.

Нанес авиаудары вблизи Соледара и Яковлевки. Совершил попытку штурмовых действий из района Углегорской ТЭС в направлении населенного пункта Вершина. Понес потери и отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов по линии столкновения. Задействовал авиацию для ударов неподалеку от Новомихайловки, Елизаветовки, Щербаков и Волшебного.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из танков и артиллерии разных типов по линии столкновения и в глубине обороны с целью недопущения перегруппировки украинских подразделений и создания ими благоприятных условий для проведения контрнаступления.

Враг нанес авиационные удары неподалеку от Андреевки, Мирного, Благодатного и Лозового

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