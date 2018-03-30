Россия высылает одного шведского и трех чешских дипломатов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Россия объявила о решении выслать одного шведского дипломата, а также трех сотрудников посольства Чехии в Москве, передает УНН со ссылкой на МИД двух стран.
Министерство иностранных дел Швеции сообщило в пятницу, что Россия высылает одного шведского дипломата, пишет издание Reuters.
Кроме того, об ответных мерах сообщили в МИД Чехии.
"МИД Чехии принимает во внимание, что Российская Федерация сегодня как ответный шаг назвала трех сотрудников диппредставительства Чехии в Москве персонами нон грата. Территорию России они должны покинуть до 5 апреля 2018 года", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Напомним, в пятницу, 30 марта, в МИД России вызвали руководителей дипломатических миссий ряда стран, которые делали "недружественные действия" в отношении России в знак солидарности с Великобританией.