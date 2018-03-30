Росія висилає одного шведського і трьох чеських дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Росія оголосила про рішення вислати одного шведського дипломата, а також трьох співробітників посольства Чехії в Москві, передає УНН з посиланням на МЗС двох країн.
Міністерство закордонних справ Швеції повідомило у п’ятницю, що Росія висилає одного шведського дипломата, пише видання Reuters.
Крім того, про відповідні заходи повідомили у МЗС Чехії.
“МЗС Чехії бере до уваги, що Російська Федерація сьогодні як крок у відповідь назвала трьох співробітників диппредставництва Чехії в Москві персонами нон грата. Територію Росії вони повинні покинути до 5 квітня 2018 року”, — говориться в повідомленні на сайті міністерства.
Нагадаємо, у п’ятницю, 30 березня, до МЗС Росії викликали керівників дипломатичних місій низки країн, які робили “недружні дії” щодо Росії в знак солідарності з Великою Британією.