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Roshen анонсировал остановку производства на Липецкой фабрике

Roshen анонсировал остановку производства на Липецкой фабрике

Киев • УНН

 • 19766 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Корпорация Roshen заявила о принятии решения остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики в России, которая должна состояться в апреле 2017 года. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и коммуникациям предприятия, передает УНН.

"Корпорация Roshen останавливает производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики. Такое решение принято по экономическим и политическим причинам. Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года", - говорится в сообщении.

В корпорации отметили, что арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный СК РФ в рамках возбужденного уголовного дела, "сделал продажу фабрики невозможной".

Указано, что в связи со спадом производства на фабрике постоянно проводились массовые сокращения персонала. Как отмечается, оставшийся персонал (около 700 человек) уже проинформирован о грядущей остановке деятельности фабрики. Необходимое сообщение о массовом сокращении будет подано в Липецкий центр занятости в ближайшее время, добавили в компании.

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