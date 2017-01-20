Roshen анонсировал остановку производства на Липецкой фабрике

"Корпорация Roshen останавливает производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики. Такое решение принято по экономическим и политическим причинам. Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года", - говорится в сообщении.

В корпорации отметили, что арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный СК РФ в рамках возбужденного уголовного дела, "сделал продажу фабрики невозможной".

Указано, что в связи со спадом производства на фабрике постоянно проводились массовые сокращения персонала. Как отмечается, оставшийся персонал (около 700 человек) уже проинформирован о грядущей остановке деятельности фабрики. Необходимое сообщение о массовом сокращении будет подано в Липецкий центр занятости в ближайшее время, добавили в компании.