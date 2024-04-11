Родная мать стала донором: в Институте Шалимова рассказали об успешной трансплантации почки 31-летней женщине

Специалисты Национального Научного Центра хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова провели успешную трансплантацию почки 31-летней женщине. Медики рассказали подробности, а также сообщили, что донором для пациентки стала родная мать, передает УНН.

Детали

По данным Центра, 31-летняя Юлия имеет болезнь почек с 9 лет. Пиелонефрит со временем осложнился артериальной гипертензией, а в прошлом году молодую женщину начали беспокоить сильные отеки, в том числе накопление жидкости в брюшной полости и в полости легких.

Медикаментозная терапия не приносила клинического эффекта, поэтому Юлии был назначен гемодиализ. Пациентка плохо реагировала на диализные процедуры: постоянная тошнота, снижение аппетита, а следовательно и существенное снижение веса, общая слабость. Наконец, врачи посоветовали ей обратиться в Центр хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова и стать в очередь на трансплантацию почки.

Юлия приехала в Центр вместе с мамой, где их обоих обследовали и определили потенциальную гистосовместимость, следовательно мама могла стать донором для дочери.

"Нашим хирургам удалось выполнить лапароскопический забор донорской почки, что значительно способствовало быстрой послеоперационной реабилитации донора. Что является важным аспектом, поскольку мама пациентки постоянно заботится о ней из-за сильного недостатка зрения у Юлии.

Сейчас, после успешной трансплантации и непродолжительного периода реабилитации, пациентка вместе с мамой собирается ехать домой", - сообщили медики.

Напоминаем, что начиная с 2024 года наш Центр заключил соглашение с НСЗУ о предоставлении медицинской помощи с использованием метода трансплантации органов, что обеспечивается пациентам через Программу медицинских гарантий. Таким образом, операции по трансплантации органов, предоперационные обследования и послетрансплантационное сопровождение осуществляется за счет средств государственного бюджета.