Родственники жертв рейса MH17 требуют возобновить поиски останков в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. После находки нидерландского журналиста на Донбассе родственники жертв рейса MH17 намерены требовать восстановления поисков останков в Украине, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
Эверт ван Зейтвелд из организации, объединяющей родственников жертв рейса MH17, заявил: "Мы не хотим, чтобы человеческие останки там оставались".
Организация намерена ставить перед соответствующими органами Нидерландов вопрос о восстановлении поисков.
Напомним, что вечером 7 января у нидерландского журналиста, который прибыл из Украины, в амстердамском аэропорту "Схипхол" изъяли предметы, найденные на месте падения самолета. Среди них оказался и фрагмент человеческой кости. ДНК-тест показал, что кость принадлежит одному из погибших пассажиров рейса MH17, который был сбит над Донецкой областью 17 июля 2014. Жертва была идентифицирована ранее.
Эверт ван Зейтвелд подчеркнул, что находка жирналиста взбудоражила болезненные раны у родственников жертв, которые хотят получить ответ на вопрос: почему ему удалось найти фрагменты останков после завершения тщательных поисковых работ? Ранее ван Зейтвелд отмечал, что задержанный журналист обнаружил кость в сарае, куда поисковая команда сносила все предметы, найденные на месте падения обломков.