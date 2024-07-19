В Одесской области стартовал проект, который содержит 8 маршрутов, пролегающих через самые красивые и интересные места региона, передает УНН.

Детали

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер рассказал, что проект создан в сотрудничестве Одесской ОГА и немецкой Roads by Porsche. Он предоставит возможность как украинцам, так и иностранным туристам наслаждаться красотой и достопримечательностями Одесской области.

Для этого нужно лишь скачать бесплатное приложение Roads by Porsche на смартфон.