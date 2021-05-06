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Резня в Тернопольской области: Аваков считает преждевременным и необоснованным подозрение 24-летнему ветерану АТО

Резня в Тернопольской области: Аваков считает преждевременным и необоснованным подозрение 24-летнему ветерану АТО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 мая. УНН. Предъявление подозрения 24-летнему ветерану АТО, который был вынужден применить холодное оружие для самозащиты, является преждевременным и необоснованным. Так считает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, слова которого приводит МВД, передает УНН.

Цитата

“Считаю преждевременным и необоснованным предъявление подозрения 24-летнему ветерану АТО, который был вынужден применить холодное оружие для самозащиты после того, как к нему, к его дому, пришли пятеро нападавших, один из которых позже погиб от полученных ранений. Жизнь человека бесценна, и никто не вправе посягать на неё”, — заявил министр.

Детали

Аваков отметил также, что право на самооборону и защиту своего жилья, кроме случая превышения пределов необходимой самообороны, — каждому гарантировано законом. И добавил, что следствие этого инцидента будет передано в Главное следственное управление Нацполиции.

“Дело о вторжении на территорию домовладения и нападение группы из пяти человек на ветерана АТО будет передано в Главное следственное Управление Национальной полиции, а следователи обратятся в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста — на личное обязательство”, — отметил Аваков, добавив, что “следствие будет полным, беспристрастным и объективным”.

Что было раньше

2 мая в Тернопольской области атовец, защищая себя и мать от нападения шестерых нетрезвых сверстников, ножом травмировал одного из них. Потерпевший, отбежав на метров триста, умер от потери крови.

По данным полиции, двадцатичетырехлетний подозреваемый в содеянном сознался. На момент драки он был трезв. Мужчине объявили подозрение согласно статье 118 УК. Суд избрал ему меру пресечения — круглосуточный домашний арест.

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