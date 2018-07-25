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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 34407 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100423 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122567 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130206 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168269 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153035 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140837 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118324 просмотра

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Уровень пробок в Киеве достиг отметки 9 баллов

Уровень пробок в Киеве достиг отметки 9 баллов

Киев  •  УНН

 • 16423 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. В Киеве уровень вечерних пробок достиг отметки в 9 баллов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сервиса Google-карты.

Так, движение затруднено в центральной части Киева, особенно в районе станций метро, ​​"Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого".

Пробки есть на проспектах Победы (от центра и в цирк в обе стороны), Голосеевском, от Степана Бандеры и до метро "Шулявская", улицах Большая Житомирская, Вячеслава Черновола, от Севастопольской площади и до метро "Шулявская", Богдана Хмельницкого, Владимирская, бульварах Леси Украинский и Дружбы Народов (в сторону Печерского моста), на Подоле (почти все улицы пересекающих Нижний Вал и Верхний Вал), Большая Васильковская и всех прилегающих к ним улицах.

Также, пробки на улицах Елены Телиги, Краснозвездном проспекте, Окружной дороге, Кирилловской и Семена Скляренко.

В настоящее время движение затруднено на Южном мосту.

Как сообщал УНН, сегодня после обеда в Киеве прошел сильный дождь после которого некоторые улицы оказались затопленными.

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Киев

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