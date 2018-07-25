Уровень пробок в Киеве достиг отметки 9 баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В Киеве уровень вечерних пробок достиг отметки в 9 баллов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сервиса Google-карты.
Так, движение затруднено в центральной части Киева, особенно в районе станций метро, "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого".
Пробки есть на проспектах Победы (от центра и в цирк в обе стороны), Голосеевском, от Степана Бандеры и до метро "Шулявская", улицах Большая Житомирская, Вячеслава Черновола, от Севастопольской площади и до метро "Шулявская", Богдана Хмельницкого, Владимирская, бульварах Леси Украинский и Дружбы Народов (в сторону Печерского моста), на Подоле (почти все улицы пересекающих Нижний Вал и Верхний Вал), Большая Васильковская и всех прилегающих к ним улицах.
Также, пробки на улицах Елены Телиги, Краснозвездном проспекте, Окружной дороге, Кирилловской и Семена Скляренко.
В настоящее время движение затруднено на Южном мосту.
Как сообщал УНН, сегодня после обеда в Киеве прошел сильный дождь после которого некоторые улицы оказались затопленными.