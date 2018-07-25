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Рівень заторів у Києві досяг позначки 9 балів

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КИЇВ. 25 липня. УНН. В Києві рівень вечірніх заторів досяг позначки в 9 балів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сервісу Google-карти.

Так, рух ускладнений в центральній частині Києва, особливо в районі станцій метро, “Університет”, “Театральна”, “Золоті ворота”, “Палац спорту”, “Площа Льва Толстого”.

Затори є на проспектах Перемоги (від центру і до цирку в обидві сторони), Голосіївському, від Степана Бандери і до метро “Шулявська”, вулицях Велика Житомирська, В’ячеслава Чорновола, від Севастопольській площі і до метро “Шулявська”, Богдана Хмельницького, Владимирська, бульварах Лесі Українки та Дружби Народів (в бік Печерського мосту), на Подолі (майже всі вулиці які перетинають Нижній Вал та Верхній Вал), Велика Васильківська та всіх прилеглих до них вулицях.

Також, затори на вулицях Олени Теліги, Чоколівському бульварі, Окружній дорозі, Кирилівській та Семена Скляренка.

На цей час рух ускладнений на Південному мості.

Як повідомляв УНН, сьогодні після обіду у Києві пройшов сильний дощ після якого деякі вулиці виявились затопленими.

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