Уровень безработицы в США достиг максимума со времен Великой депрессии из-за карантина

По данным министерства труда США, 20500000 человек в апреле потеряли работу. Это самый такой показатель за месяц за все время наблюдений. Как результат, общий уровень безработицы по стране вырос до 14,7% после низких за полвека 3,5% в феврале.

Экономика США росла в течение 11 лет, однако стремительное распространение коронавируса заставило предпринимателей на несколько недель остановить работу своих заведений - от гостиниц и ресторанов до спортивных клубов и заводов по производству автомобилей.

В этот же день президент страны Дональд Трамп заявил, что он ожидает, что работники скоро вернутся на рабочие места из-за замедления распространения коронавирусной болезни. Некоторые штаты, вроде Джорджии и Невады, уже начали снимать ограничения после недель остановки работы.

Известно о 1,3 миллиона случаев заболевания COVID-19 в США, из них 76 тысяч летальных. Это самые высокие показатели среди стран мира.

Уровень безработицы в апреле, хотя и является рекордно высоким, все же ниже прогнозируемых экономистами 22 миллиона потерянных рабочих мест. Однако некоторые люди, которым удалось остаться на работе, работают меньше часов в неделю из-за замедления экономической деятельности.

Средняя зарплата в США в апреле выросла на 7,9%, свидетельствуют правительственные данные. Это связано с тем, что основной удар потери работы пришелся на низкооплачиваемых работников ресторанов и розничных магазинов.

Напомним, Трамп подписал пакет экономической помощи на более чем 2 трлн долларов.