Год без реформ: эксперты прокомментировали инициативы власти в 2017 году

Медицинская реформа

По словам экс-научного сотрудника Института мировой экономики НАН Украины Всеволода Степанюка, в 2017 году была проведена абсолютно антинародная медицинская реформа, которая фактически разрушает медицинскую помощь в Украине.

“Вместо термина медицинская помощь вводится термин медицинская услуга. Ранее врач был законодательно обязан сделать все, чтобы вас вылечить. Разница кричащая: либо вам предоставили услугу или вас вылечили. Кроме того, фактически в нарушение Конституции, вводится платная медицина. Также эта реформа приведет к закрытию медицинских пунктов и больниц в селах и районных центрах”, - убежден эксперт.

Экономический эксперт Виктор Скаршевский добавил, что об успешности медицинской реформы говорить рано, поскольку в ней много отложенных моментов.

“Нужно сначала посмотреть, как эти положения будут внедряться (ведь они еще могут изменяться или отменяться в процессе реализации реформы). Поэтому, я бы это реформами не называл. Тем более, что там есть много потенциально негативных вещей”, - уточнил он.

Пенсионная реформа

По мнению В.Степанюка, цель пенсионной реформы — лишить половину украинцев возможности получать пенсии. А также на 30% уменьшить размер выплат тем, кто все же ее будет получать.

“Какой смысл тогда вообще работать и ждать пенсию? При таких цифрах смысла отчислять будущим пенсионерам что-то в Пенсионный фонд просто нет”, - отметил экономист.

По словам В.Скаршевского, как таковой пенсионной реформы не произошло. Вместо этого, произошло скрытое увеличение возраста выхода на пенсию до 65 лет (страховой стаж увеличивается с 15 нынешних до 35 лет в 2028-м), а так называемое осовременивание — это хотя и частичная, но простая индексация пенсий, которая не проводилась в последние несколько лет.

“И для этого не нужно было принимать новый закон, достаточно было выполнять существующие. Будущие же пенсионеры в результате этой реформы будут получать на 30% меньше пенсии. Это потому, что они уменьшили коэффициент трудового стажа с 1,35% до 1%”, - добавил специалист.

Повышение минималки

В.Степанюк называет положительным то, что правительство все же понимает ответственность за уровень зарплат в Украине и поднимает такой стандарт, как минимальная заработная плата. Однако, по его словам, это делается прежде всего для того, чтобы увеличить базу налогообложения, а не для того, чтобы у людей были высокие зарплаты.

“Получается, что вместо того, чтобы облагать реальный доход, правительство поднимает минималку и берет ее за базу, что неправильно с методической точки зрения. Кроме того, если учитывать, что реальная инфляция больше, чем рисует Госстат, то это увеличение съедается инфляцией. Реального увеличения при падающей экономике быть не может”, - подчеркнул эксперт.

Отмена неэффективных и устаревших норм

В.Скаршевский обратил внимание на то, что положительным в этом году можно назвать то, что правительство или отменяло свои предыдущие отрицательные решения, или приводило их в соответствие с нормами законодательства, хотя и частично.

“Например, был отменен 2%-ный сбор для граждан при покупке валюты. Отменена норма, когда работающие пенсионеры получали 85% от своей заработной платы, теперь они будут получать 100%. Состоялась постепенная либерализация валютного рынка. Однако НБУ его сам так зарегулировал, что до сих пор он еще не либерализован до уровня 2013 года”, - говорит экономист.

Перспектива земельной реформы

Эксперт Экономического дискуссионного клуба, бывший руководитель департамента министерства экономического развития и торговли Украины Евгений Олейников отметил, что земельная реформа в Украине действительно назрела. Ситуация, когда у нас огромный сектор средств производства находится вне нормального рыночного оборота, — это нонсенс. Однако, с другой стороны, земля — ​​это такой актив, который порождает серьезные рыночные последствия.

“Если мы позволим свободное обращение земли, то большинство людей в селах, которые сейчас живут за счет своего пая, продадут эти паи и через некоторое время останутся без средств к существованию. Они начнут массово переезжать в города. Поэтому перед правительством стоит задача: решить проблему этой массы людей, которая останется без средств к существованию и не обладает какими-то полезными производственными или другими навыками”, - сказал он.

По словам экономиста, с такой же проблемой столкнулись ряд стран Европы, в частности Нидерланды еще в 60-х годах, когда у них проводилось укрупнение сельскохозяйственных субъектов. Но и голландцы, и немцы, и французы пошли другим путем: они использовали свои немалые финансовые возможности, чтобы создать систему поддержки фермеров (индивидуальных сельских хозяйств). Кроме продовольственной безопасности это позволило решить социальную проблему: фермеры остались на земле и продолжили работать.

“Европейцам это обходится дешевле, чем выплачивать пособие по безработице людям, которые остались без земли. Как эту проблему решать в Украине — большой вопрос, потому что у нас нет таких финансовых возможностей. Но, если этим действительно заняться, то это вполне реально”, - убежден Е.Олейников.

Напомним, Всемирный банк выразил готовность помочь Украине во внедрении земельной реформы.