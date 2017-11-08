Редкие каменные стелы нашли в Днепропетровской области

По данным археологов, небольшой стелоподобный камень эпохи раннего бронзового века, который датируют примерно вторым тысячелетием до нашей эры, нашли на окраине села Лозоватка, просто вдоль дороги. На находке исследователи смогли разглядеть высеченные глаза. Рядом со стелой археологи обнаружили кремневый скребок - орудия труда эпохи энеолита.

Вторая находка - скифская стела, найденная в двух километрах от села Вишневого, датируется VII-V веками до нашей эры. На ней можно разглядеть очертания головы, а также руку, что уходит за спину. Специалисты утверждают, что это очень редкий экземпляр с элементами иконографии.

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"На скифской стеле видно хорошо голову, переход на плечо, полностью - руку. Это довольно интересно, такие находки - с выпуклыми формами именно в граните - редкие", - отметили исследователи.

С датировкой третьей находки, сделанной в одном из заброшенных сел Пьятихатского района, ученые пока не определились.

Как рассказали участники экспедиции, это камень, диаметром примерно в метр, с выдолбленным в верхней части прямоугольным желобом, объемом в 15-20 литров, с плоским дном. Ученые предполагают, что это может быть старый жертвенник.

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"Судя по обветренности камня, эта находка может датироваться периодом до нашей эры", - отметили участники экспедиции.

Находки перевезли в Днепропетровский исторический музей, коллекция каменной пластики которого теперь составляет 98 экспонатов.

По словам ученых, новые объекты должны пройти первичную реставрацию и консервацию, а затем, вероятно, их выставят в экспозиции.

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Днепропетровский исторический музей имени Яворницкого имеет наибольшую в Украине и вторую по величине в Европе коллекцию каменной пластики, в основном, это половецкие и скифские бабы, есть статуи, которым по 2,5 тысячи лет. Часть коллекции собрал в свое время известный историк Дмитрий Яворницкий.