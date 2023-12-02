рф пытается подавить публичное недовольство жен мобилизованных солдат - британская разведка
Киев • УНН
российское правительство якобы пытается подавить инакомыслие среди солдатских дружин с помощью взяток и дискредитации в интернете после небольших протестов в москве
Российские власти пытаются подавить публичное недовольство жен мобилизованных в рф, сообщает в новом отчете на основе разведданных Министерство обороны Великобритании, пишет УНН.
российские власти, вероятно, пытаются подавить публичное инакомыслие жен российских военных, в том числе пытаясь подкупить их и дискредитировать в интернете
Это произошло после небольших протестов в москве в ноябре 2023 года.
Как отмечается, исследования независимых российских СМИ и комментарии самих протестующих жен свидетельствуют о том, что в последние недели власти, вероятно, предлагали семьям увеличить денежные выплаты в обмен на то, что они воздержатся от протестов. "27 ноября 2023 года одна известная онлайн-группа солдатских дружин опубликовала манифест против "бессрочной мобилизации". Примерно 31 ноября 2023 года группа была помечена предупредительным ярлыком "фейк" - вероятно, по наущению прокремлевских деятелей", - указано в отчете.
"Вероятно, власти особенно чувствительны к любым протестам, связанным с теми гражданами, которые мобилизованы в сентябре 2022 года и уже более года находятся на передовой", - отмечает МО Британии.
рф пытается подавить публичное недовольство жен мобилизованных солдат - британская разведка
российское правительство якобы пытается подавить инакомыслие среди солдатских дружин с помощью взяток и дискредитации в интернете после небольших протестов в москве.
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