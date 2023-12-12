рф на оккупированных территориях назначила руководителей "судов"
Киев • УНН
россия назначила руководителей "судов" на оккупированных ею украинских территориях с целью легитимизации репрессий против местных жителей.
российские оккупанты завершают подготовку по формированию так называемых "органов судебной власти" на оккупированных территориях востока и юга Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления пишет УНН.
Оккупанты назначили ответственных за "судебную власть" на захваченных землях. В частности: Александр Синельников - (ВОТ Донетчины); Александр Садовый - (ВОТ Луганщины); Сергей Мовчан - (ВОТ Запорожья),
Детали
Отмечается, что именно эти люди будут нести ответственность за "судопроизводство" в регионах, где так называемые суды нужны оккупантам чтобы имитировать легализацию репрессий местного населения.
Нередко работники оккупационных администраций несут ответственность за свои преступления, - добавляют в Центре национального сопротивления.
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рф на оккупированных территориях назначила руководителей "судов"
россия назначила руководителей "судов" на оккупированных ею украинских территориях с целью легитимизации репрессий против местных жителей.
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