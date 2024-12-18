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рф через провокации на границе хочет показать Эстонии, что "она следующая" - The Telegraph

рф через провокации на границе хочет показать Эстонии, что "она следующая" - The Telegraph

Киев  •  УНН

 • 1645 просмотра

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На эстонской границе рф устраивает еженедельные провокации, включая появление дирижабля со знаком Z и попытки контрабанды. За год количество пограничных инцидентов выросло с 18 до 96.

На границе с Эстонией россияне пытаются показать, что страны Балтии могут быть следующими после Украины. В частности, это связано с массовыми провокациями. Об этом сообщает сообщает сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Детали

В частности, недавно на российско-эстонской границе был замечен дирижабль, на который сначала в Эстонии не отреагировали. Однако на следующий день россияне пошли на эскалацию и нарисовали на дирижабле свою полусвастику - букву Z. Она является неким символом вторжения России в Украину.

По словам генерального директора полиции Эстонии Эгерта Беличева, мелкие провокации такого рода россияне устраивают почти каждую неделю.

"Это намеренно сделали видимым для всех, чтобы сказать: "Мы следим за вами", - рассказал Беличев.

Эстония вероятно изменит конституцию, чтобы ограничить право голоса граждан рф и белоруссии5 нояб. 2024, 17:57 • 17521 просмотр

Как рассказали эстонские пограничники, напряжение на границе с РФ резко возросло в последние месяцы. Это произошло из-за того, что россияне стали чаще прибегать к акциям протеста против Запада, попыткам контрабанды запчастей к оружию, глушению GPS-сигналов. россия направляет волны мигрантов из Азии через границу и зловещих выходок с летательными аппаратами вроде того, о котором упоминалось выше.

Два года назад у нас было 18 пограничных инцидентов, а в этом году - 96. Мы видим постоянные попытки дестабилизировать ситуацию,

- сказал Беличев.

Напомним

С 8 августа Эстония ввела усиленный таможенный контроль на всех пунктах пропуска с Россией. Цель - предотвратить ввоз санкционных товаров, включая предметы военного назначения и наличные.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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