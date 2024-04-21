рф атаковала Одесскую область баллистикой, есть пострадавший

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
telegramТелеграмма
odessaОдесса
Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые убили полицейского в Винницкой области
  •  2573 просмотра

Задержаны мужчины, которые убили полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  168965 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  240239 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  151720 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  127338 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  98488 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  102060 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  207126 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  237027 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  233200 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Новости по теме
рф атаковала Одесскую область баллистикой, есть пострадавший

рф атаковала Одесскую область баллистикой, есть пострадавший

  •  7396 просмотра
россия будет усиливать обстрелы Украины, пытаясь уничтожить критическую и энергетическую инфраструктуру - Евлаш

россия будет усиливать обстрелы Украины, пытаясь уничтожить критическую и энергетическую инфраструктуру - Евлаш

  •  8683 просмотра
Во время тревоги прогремел взрыв в Одессе во время тревоги

Во время тревоги прогремел взрыв в Одессе во время тревоги

  •  11237 просмотра
В результате взрыва гранаты в Голосеевском районе погиб мужчина, полиция устанавливает обстоятельства

В результате взрыва гранаты в Голосеевском районе погиб мужчина, полиция устанавливает обстоятельства

  •  11806 просмотра
Захватчики распространяют фейк о якобы взятии в плен начальника ГУР Буданова - Центр стратегических коммуникаций

Захватчики распространяют фейк о якобы взятии в плен начальника ГУР Буданова - Центр стратегических коммуникаций

  •  22762 просмотра
В Украине из-за непогоды отключены 7794 абонента в 21 населенном пункте - Минэнерго

В Украине из-за непогоды отключены 7794 абонента в 21 населенном пункте - Минэнерго

  •  20966 просмотра
россияне обстреляли Донецкую область из "Смерча": один человек погиб, четверо раненых

россияне обстреляли Донецкую область из "Смерча": один человек погиб, четверо раненых

  •  21130 просмотра
Оккупанты в районе Часового Яра используют тактику, что и в Авдеевке - разведка Британии

Оккупанты в районе Часового Яра используют тактику, что и в Авдеевке - разведка Британии

  •  20328 просмотра
В Польше проходит второй тур местных выборов

В Польше проходит второй тур местных выборов

  •  17821 просмотра
Прифронтовые регионы, а также приграничье с РФ можно защитить от атак врага, если будет больше ПВО - Евлаш

Прифронтовые регионы, а также приграничье с РФ можно защитить от атак врага, если будет больше ПВО - Евлаш

  •  18936 просмотра

Популярные

В Харьков прибыла делегация представителей Дании, Эстонии, Франции, Швеции и высокопоставленных чиновников ООН

В Харьков прибыла делегация представителей Дании, Эстонии, Франции, Швеции и высокопоставленных чиновников ООН

  •  75749 просмотра
Оккупанты перекрыли движение на Крымском мосту, сообщают о взрывах

Оккупанты перекрыли движение на Крымском мосту, сообщают о взрывах

  •  85016 просмотра
Россияне ночью обстреливали Херсон и область, есть попадания - Соболевский

Россияне ночью обстреливали Херсон и область, есть попадания - Соболевский

  •  63903 просмотра
"Помощь от США кардинально повлияет на ход ведения боев", - Тимочко

"Помощь от США кардинально повлияет на ход ведения боев", - Тимочко

  •  103643 просмотра
21 апреля: Всемирный день миграции рыб, День творчества и инноваций

21 апреля: Всемирный день миграции рыб, День творчества и инноваций

  •  111633 просмотра

Публикации

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  240239 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  211695 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  261002 просмотра
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

18 апреля 2024, 06:06  •  300616 просмотра
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  404522 просмотра

рф атаковала Одесскую область баллистикой, есть пострадавший

В воскресенье днем российские оккупанты атаковали Одесскую область баллистическими ракетами, в результате чего один человек получил ранения, а также был нанесен ущерб частным домам и транспортно-логистическому объекту портовой инфраструктуры.

Война •   •  7396 просмотра
рф атаковала Одесскую область баллистикой, есть пострадавший

россия будет усиливать обстрелы Украины, пытаясь уничтожить критическую и энергетическую инфраструктуру - Евлаш

россия усилит обстрелы Украины, чтобы максимально разрушить критически важную энергетическую инфраструктуру.

Война •   •  8683 просмотра
россия будет усиливать обстрелы Украины, пытаясь уничтожить критическую и энергетическую инфраструктуру - Евлаш

Во время тревоги прогремел взрыв в Одессе во время тревоги

В Одессе, во время воздушной тревоги 21 апреля прогремел взрыв.

Война •   •  11237 просмотра
Во время тревоги прогремел взрыв в Одессе во время тревоги

В результате взрыва гранаты в Голосеевском районе погиб мужчина, полиция устанавливает обстоятельства

Мужчина погиб от осколочных ранений, вероятно от взрыва гранаты, возле гаражного кооператива в Голосеевском районе Киева, милиция начала уголовное производство по факту инцидента.

Киев •   •  11806 просмотра
В результате взрыва гранаты в Голосеевском районе погиб мужчина, полиция устанавливает обстоятельства

Захватчики распространяют фейк о якобы взятии в плен начальника ГУР Буданова - Центр стратегических коммуникаций

российские пропагандисты придумали фейк о главе ГУР Кирилле Буданове. Якобы он попал в плен к оккупантам.

Война •   •  22762 просмотра
Захватчики распространяют фейк о якобы взятии в плен начальника ГУР Буданова - Центр стратегических коммуникаций

В Украине из-за непогоды отключены 7794 абонента в 21 населенном пункте - Минэнерго

Из-за непогоды и вражеских обстрелов в Украине отключены от электро- и газоснабжения 7794 абонента в 21 населенном пункте в разных областях.

Общество •   •  20966 просмотра
В Украине из-за непогоды отключены 7794 абонента в 21 населенном пункте - Минэнерго

россияне обстреляли Донецкую область из "Смерча": один человек погиб, четверо раненых

21 апреля российские войска обстреляли город Украинск Донецкой области из реактивных систем залпового огня "Смерч", в результате чего погибла 82-летняя женщина и были ранены четверо мужчин в возрасте от 21 до 53 лет, а также были повреждены шесть жилых домов.

Война •   •  21130 просмотра
россияне обстреляли Донецкую область из "Смерча": один человек погиб, четверо раненых

Оккупанты в районе Часового Яра используют тактику, что и в Авдеевке - разведка Британии

российские войска интенсивно обстреливают Часовой Яр, используя ту же тактику воздушных бомбардировок, что и во время наступления на Авдеевку, сбрасывая по 20-30 боеприпасов в день с самолетов с целью захвата города до 9 мая.

Война •   •  20328 просмотра
Оккупанты в районе Часового Яра используют тактику, что и в Авдеевке - разведка Британии

В Польше проходит второй тур местных выборов

В воскресенье, 21 апреля, в Польше проходит второй тур местных выборов, во время которого будут избирать глав гмин, бургомистров и мэров в населенных пунктах, где ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов в первом туре.

Новости Мира •   •  17821 просмотра
В Польше проходит второй тур местных выборов

Прифронтовые регионы, а также приграничье с РФ можно защитить от атак врага, если будет больше ПВО - Евлаш

По словам представителя Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, наиболее уязвимыми к вражеским атакам являются Харьковская, Одесская, Херсонская, Запорожская, Черниговская, Сумская и Днепровская области, которые можно защитить с помощью большего количества систем противовоздушной обороны.

Война •   •  18936 просмотра
Прифронтовые регионы, а также приграничье с РФ можно защитить от атак врага, если будет больше ПВО - Евлаш