рф атаковала Одесскую область баллистикой, есть пострадавший

российские захватчики днем в воскресенье, 21 апреля, ударили баллистикой по Одесской области, есть пострадавший. Об этом в Telegram сообщают Силы обороны юга Украины, пишет УНН.

Враг продолжает точечные ракетные удары. После обеда ударил баллистикой по Одесской области. В настоящее время известного об одном пострадавшем. Информация уточняется, - говорится в сообщении.

Как отметили военные, оккупанты вновь целились по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры.

Взрывной волной и обломками ракеты повреждены частные дома. В одном из которых упал потолок. На частном дворе произошло возгорание сена, - рассказали о последствиях атаки рф в Силах обороны.

Напомним

Днем 21 апреля в южных и восточных областях Украины объявили воздушную тревогу, после чего прогремел взрыв в Одессе.