Резня в Буче: российского капитана, который расстреливал гражданских, заочно приговорили к пожизненному
Киев • УНН
Российский капитан Дмитрий Дигот был заочно приговорен к пожизненному заключению за массовые убийства гражданского населения в Буче, Украина. Доказательства показали, что он командовал карательными операциями и лично совершал насилие.
российский капитан Дмитрий Деготь, который причастен к массовым убийствам гражданского населения в Украине, был заочно приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.
Детали
В ведомстве рассказали, что находясь на должности руководителя разведки 64-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил россии, он участвовал в захвате Бучанского района Киевской области.
Именно Деготь командовал подчиненными во время карательных акций на временно оккупированной части Киевщины. В ходе таких "рейдов" рашисты похищали и убивали людей, а также грабили частные дома.
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На основании собранных доказательств суд признал Дегтя виновным по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) и назначил ему пожизненное лишение свободы заочно. Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для установления места пребывания осужденного для его наказания за преступления против граждан нашего государства
Отмечается, что расследование проводили сотрудники СБУ в г. Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киево-Святошинской окружной и Киевской областной прокуратур.
Дополнение
Следователи выяснили, что Деготь собственноручно применял огнестрельное оружие против гражданских. В частности, 3 марта 2022 года на одной из улиц поселка Гавронщина Деготь остановил безоружного 70-летнего гражданина и ударил его в лицо прикладом автомата.
После этого оккупант расстрелял гражданского в спину.
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Справочно
Резня в Буче - массовое убийство украинского гражданского населения в городе Буча Киевской области, сопровождавшееся похищениями, пытками, изнасилованиями, в том числе детей, и мародерством. Преступления совершили вооруженные силы и другие формирования РФ в период российско-украинской войны во время российского вторжения в марте 2022 года.
По предварительным данным, это военное преступление совершила, в частности, 64-я мотострелковая бригада ВС РФ. ГУР МО обнародовало список военнослужащих бригады с именами и личными данными военнослужащих, от рядовых до полковников.
Напомним
В Николаеве СБУ задержала российского агента, который руководил авиаударами и планировал побег после того, как был завербован через родственников в оккупированной Херсонской области. Теперь ему грозит пожизненное заключение за государственную измену в условиях военного положения.
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Резня в Буче: российского капитана, который расстреливал гражданских, заочно приговорили к пожизненному
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