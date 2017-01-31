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Регистрация на ВНО-2017 стартует 6 февраля

Регистрация на ВНО-2017 стартует 6 февраля

Киев • УНН

 • 16929 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. В понедельник, 6 февраля, стартует регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания. Об этом во время пресс-конференции сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий, передает корреспондент УНН.

"В следующий понедельник, 6 февраля, стартует регистрация на основную сессию ВНО-2017. В этом году наш центр в десятый раз будет проводить общенациональное тестирование, результаты которого будут использоваться для поступления в высшие учебные заведения. Фактически, в этом году будем иметь юбилей. Кроме того, уже в третий раз результаты ДПА будут проходить в форме внешнего независимого оценивания", - сказал он.

По его словам, среди особенностей проведения внешнего независимого оценивания в 2017 году является изменение цели проведения ВНО.

"Да, в соответствии с порядком проведения ВНО определенным приказом Министерства образования и науки Украины № 25 2017 года, целью проведения независимой оценки является оценка уровня учебных достижений выпускников общеобразовательных учебных заведений государственным требованиям, а также реализация прав человека на доступ к высшему образованию.

Таким образом, результаты ВНО в 2017 году для выпускников общеобразовательных учебных заведений текущего года одновременно будут являться как результаты итоговой государственной аттестации по итогам учебная в общеобразовательном учебном заведении, так и результатами конкурсного отбора на обучение в высшие учебные заведения Украины", - подчеркнул В.Карандий.

Также он добавил, что прошлогодние результаты ВНО будут считаться действительными в 2017 году.

Пока еще не определено время проведения второй сессии независимого оценивания.

Также он сообщил о том, что в 2018 году должна состояться адаптация условий проведения ВНО по украинскому языку и литературе, математике и истории Украины с потребностями лиц, имеющих глубокие нарушения зрения. Сейчас отрабатывается технология организации проведения оценки с использованием шрифта Брайля.

Напомним, уже 41% выпускников решили сдать пробное ВНО.

Украинские Национальные Новости

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