Рейдерский захват Федерации бокса мог быть результатом договоренности Кличко с Шевченко – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко мог покрывать рейдерский захват Федерации бокса Украины, в результате чего ФБУ возглавил его давний соратник Кирилл Шевченко, который имеет тесные связи с кадыровцами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "КиевВласть".
Детали
"В последнее время влияние Кличко на ФБУ существенно увеличилось. Более того, как написал журналист Сергей Иванов, люди из окружения мэра "крышевали" рейдерский захват ФБУ, что совпало с вторжением россии и до сих пор не утихает. Поэтому, похоже, мэр действительно крепко взялся за ФБУ", – говорится в сообщении.
По версии издания, Кличко хочет усилить контроль над ФБУ, чтобы в дальнейшем использовать ее для наращивания собственного политического рейтинга. Федерация имеет разветвленную сеть региональных представительств, тысячи людей в структуре – спортсменов, тренеров, менеджеров, молодежь. Кроме того, у боксерских соревнованиях есть большая зрительская аудитория и, соответственно, высокий потенциал для пиара.
Заинтересованность Шевченко в должности главы ФБУ, пишет издание, сугубо финансовая:
"ФБУ является распорядителем бюджетных средств, поэтому быть президентом означает для Шевченко возможность лично управлять потоком", – говорится в сообщении.
СМИ называют Шевченко близким другом Кличко. Шевченко имеет неоднозначную репутацию и не только в боксе – СМИ писали, что Кличко сделал Шевченко “смотрящим” от мэрии за незаконной торговлей в столице.
Шевченко имеет тесные связи с так называемыми кадыровцами. В частности, летом 2020 года он пригласил в Украину под видом детских тренеров двух силовиков из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова, которые позже были депортированы. Он также открыто дружит и поддерживает уроженца россии Халида Мусаева, которого Нацполиция разыскивает за посягательство на территориальную целостность Украины и создание преступной организации.
В материале сказано, что Шевченко также привлекает в ФБУ откровенно пророссийские кадры. После рейдерского захвата ФБУ киевскую ячейку возглавил Александр Негода. Он был кандидатом в депутаты Вышгородского городского совета от партии “УДАР”.
“Негода, который сейчас почему-то носит военную форму, является соучредителем пророссийской ОО “Братья”, которая тащила в Украину российские нарративы, маршировала по Киеву 9 мая и носила цветы к памятнику Ватутину. В 2018 году этой агентурной кремлевской сетью интересовалась СБУ”, – пишет издание.
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