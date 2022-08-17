Рейдерский захват Федерации бокса мог быть результатом договоренности Кличко с Шевченко – СМИ

Детали

"В последнее время влияние Кличко на ФБУ существенно увеличилось. Более того, как написал журналист Сергей Иванов, люди из окружения мэра "крышевали" рейдерский захват ФБУ, что совпало с вторжением россии и до сих пор не утихает. Поэтому, похоже, мэр действительно крепко взялся за ФБУ", – говорится в сообщении.

По версии издания, Кличко хочет усилить контроль над ФБУ, чтобы в дальнейшем использовать ее для наращивания собственного политического рейтинга. Федерация имеет разветвленную сеть региональных представительств, тысячи людей в структуре – спортсменов, тренеров, менеджеров, молодежь. Кроме того, у боксерских соревнованиях есть большая зрительская аудитория и, соответственно, высокий потенциал для пиара.

Заинтересованность Шевченко в должности главы ФБУ, пишет издание, сугубо финансовая:

"ФБУ является распорядителем бюджетных средств, поэтому быть президентом означает для Шевченко возможность лично управлять потоком", – говорится в сообщении.

СМИ называют Шевченко близким другом Кличко. Шевченко имеет неоднозначную репутацию и не только в боксе – СМИ писали, что Кличко сделал Шевченко “смотрящим” от мэрии за незаконной торговлей в столице.

Шевченко имеет тесные связи с так называемыми кадыровцами. В частности, летом 2020 года он пригласил в Украину под видом детских тренеров двух силовиков из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова, которые позже были депортированы. Он также открыто дружит и поддерживает уроженца россии Халида Мусаева, которого Нацполиция разыскивает за посягательство на территориальную целостность Украины и создание преступной организации.

В материале сказано, что Шевченко также привлекает в ФБУ откровенно пророссийские кадры. После рейдерского захвата ФБУ киевскую ячейку возглавил Александр Негода. Он был кандидатом в депутаты Вышгородского городского совета от партии “УДАР”.

“Негода, который сейчас почему-то носит военную форму, является соучредителем пророссийской ОО “Братья”, которая тащила в Украину российские нарративы, маршировала по Киеву 9 мая и носила цветы к памятнику Ватутину. В 2018 году этой агентурной кремлевской сетью интересовалась СБУ”, – пишет издание.

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