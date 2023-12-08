Reuters: Байден готов к "значительным уступкам" республиканцам ради помощи Украине

Эксклюзив
В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД
  •  121953 просмотра

В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД

Эксклюзив
У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
  •  131576 просмотра

У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Эксклюзив
Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
  •  127312 просмотра

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

Эксклюзив
От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб
  •  131372 просмотра

От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб

Эксклюзив
Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф
  •  133031 просмотра

Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф

Эксклюзив
Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего
7 декабря  •  126673 просмотра

Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего

Эксклюзив
Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу
6 декабря  •  138981 просмотра

Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу

Эксклюзив
Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ
6 декабря  •  149721 просмотра

Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ

Эксклюзив
ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек
6 декабря  •  144193 просмотра

ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек

Эксклюзив
Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться
5 декабря  •  125643 просмотра

Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться

Эксклюзив
В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего
6 декабря  •  132188 просмотра

В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего

Эксклюзив
В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"
6 декабря  •  133034 просмотра

В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"

Эксклюзив
Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий
6 декабря  •  138638 просмотра

Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий

Эксклюзив
Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище
5 декабря  •  114941 просмотра

Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище

Эксклюзив
Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
4 декабря  •  243189 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
reuters-baiden-gotov-k-znachitelnim-ustupkam-respublikantsam-radi-pomoshchi-ukraine

Reuters: Байден готов к "значительным уступкам" республиканцам ради помощи Украине

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 06:38  •  41886 просмотра

Read in English

Администрация Байдена рассматривает новые ограничения по предоставлению убежища и расширение депортаций, чтобы обеспечить Украине и Израилю помощь в законопроекте о финансировании на фоне переговоров в Конгрессе

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность поддержать новые ограничения на то, кто может искать убежище, и расширенный процесс депортации, чтобы обеспечить новую помощь для Украины и Израиля в законопроекте о дополнительном финансировании, со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями, сообщило Reuters 7 декабря, пишет УНН.

Детали

Белый дом и Конгресс США стремятся заключить соглашение, которое бы обеспечило военную помощь двум союзным странам и одновременно препятствовало бы нелегальной иммиграции через границу США и Мексики. Осталась неделя до того, как законодатели уйдут на рождественские каникулы.

Республиканцы отказались одобрить увеличение финансирования Украины без дополнительных мер по сокращению рекордного количества мигрантов, пытающихся незаконно пересечь границу США, что привело к сложным переговорам, объединяющим во многом не связанные между собой вопросы.

Президент США Джо Байден, демократ, претендующий на переизбрание в 2024 году, заявил в среду, что он готов пойти на значительные уступки в вопросах безопасности границ, на фоне того, как республиканцы в Сенате отклонили пакет помощи от Демократической партии, который предусматривает финансирование границ в размере 20 миллиардов долларов.

Белый дом готов повысить стандарты первичной проверки для получения убежища, сообщил агентство Reuters источник, знакомый с этим вопросом.

По словам источника, администрация Байдена также рассмотрит определенную форму положения о "безопасной третьей стране", которая будет отказывать в предоставлении убежища мигрантам, проходящим через другую страну на пути в США.

Еще одним возможным пунктом соглашения может стать расширение процедуры ускоренной депортации, известной как ускоренное выдворение. По словам источника, эти полномочия будут применяться по всей стране, а не на границе.

По словам источника, двухпартийная группа сенаторов, которая пытается достичь соглашения, также обсуждает количественное ограничение количества заявлений о предоставлении убежища. Позиция администрации Байдена в отношении такого ограничения остается неясной.

Представитель Белого дома Анджело Фернандес Эрнандес заявил, что Байден ясно дал понять, что "граница нарушена" и что Конгресс должен принять меры, чтобы это исправить.

"Президент заявил, что открыт для компромисса", - говорится в его заявлении.

Палата представителей, где большинство имеют республиканцы, должна завершить работу за год до 14 декабря, что оставляет мало времени для принятия закона. Сенат, где большинство у демократов, сталкивается с аналогичными временными рамками.

Учитывая это, цель, по-видимому, больше заключается в заключении большого соглашения и, возможно, в перерыве поработать над точными деталями законодательного текста, сообщили источники.

Сенатор-демократ Крис Кунс заявил в четверг, что разрыв между его партией и республиканцами остается "очень большим", но он по-прежнему оптимистичен, что они смогут найти общий язык.

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер раскритиковала республиканцев во время брифинга в четверг. "Они играют с нашей национальной безопасностью", - сказала она.

Сенатор-республиканец Том Тиллис, который входит в двухпартийную группу, пытающуюся найти компромисс в сфере безопасности границ, заявил журналистам в среду, что любое предложение должно сократить нелегальную иммиграцию как минимум вдвое, и что он не знает, можно ли достичь соглашения до Рождества. "У нас еще много работы", - говорил он.

Напомним

В Сенате США 6 декабря заблокировали законопроект о чрезвычайных расходах по предоставлению миллиардов долларов помощи в области безопасности Украине и Израилю, поскольку республиканцы настаивали на своих требованиях по усилению мер контроля за иммиграцией на границе США с Мексикой.

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что это не лишает возможности повторного внесения законопроекта на голосование в ближайшее время.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Политика
Reuters: Байден готовий до "значних поступок" республіканцям задля допомоги Україні
Reuters: Biden ready to make 'significant concessions' to Republicans to help Ukraine
Новости по теме

Reuters: Байден готов к "значительным уступкам" республиканцам ради помощи Украине

Администрация Байдена рассматривает новые ограничения по предоставлению убежища и расширение депортаций, чтобы обеспечить Украине и Израилю помощь в законопроекте о финансировании на фоне переговоров в Конгрессе.

Политика •   •  41886 просмотра
Reuters: Байден готов к "значительным уступкам" республиканцам ради помощи Украине

Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 337 тысяч

Российские войска потеряли в Украине примерно 337 220 человек личного состава и 5 626 танков, начиная с начала полномасштабного вторжения рф, по данным Вооруженных сил Украины.

Война •   •  38679 просмотра
Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 337 тысяч

На окраинах Киева сработала ПВО на фоне угрозы крылатых ракет

Противовоздушная оборона под Киевом сработала из-за ракетной угрозы.

Война •   •  55220 просмотра
На окраинах Киева сработала ПВО на фоне угрозы крылатых ракет

Налипание мокрого снега и гололед: Украину ждет три дня непогоды

Украина готовится к трем дням непогоды с мокрым снегом, опасным гололедом и перепадами температур, в частности, снегом и гололедом, что усложнит движение транспорта. В восточных регионах также возможны сильные порывы ветра.

Общество •   •  50803 просмотра
Налипание мокрого снега и гололед: Украину ждет три дня непогоды

Три ракетных удара и 89 боевых столкновений за сутки: ситуация на фронте

Противник за сутки нанес 3 ракетных и 57 авиационных ударов по разным направлениям.

Война •   •  48635 просмотра
Три ракетных удара и 89 боевых столкновений за сутки: ситуация на фронте

На Киевщине работает ППО

В ответ на ракетный обстрел в Киевской области активизировали силы противовоздушной обороны, а жителей призывают оставаться в безопасности и не распространять видеозаписи военных действий.

Война •   •  50155 просмотра
На Киевщине работает ППО

Одна из земель Германии будет требовать от претендентов на гражданство поддерживать Израиль

Сейчас Саксония-Анхальт требует от претендентов на гражданство предоставить письменное признание права Израиля на существование, поскольку антисемитизм является фактором, влияющим на процесс натурализации.

Новости Мира •   •  43181 просмотра
Одна из земель Германии будет требовать от претендентов на гражданство поддерживать Израиль

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины этой ночью уничтожили 5 вражеских беспилотников

Над Украиной Воздушные силы сбили 5 вражеских беспилотников, запущенных с территории России. Всего враг выпустил 7 БПЛА "шахед" и 6 ракет С-300, нацеленных на Днепропетровскую и Харьковскую области.

Война •   •  44872 просмотра
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины этой ночью уничтожили 5 вражеских беспилотников

8 декабря: День Брауни, День путешественника во времени

Сегодня сладкоежки всего мира отмечают День шоколадного десерта Брауни, который был создан в 1893 году. Для поклонников научной фантастики восьмое декабря - это День путешественника во времени.

УНН Lite •   •  41494 просмотра
8 декабря: День Брауни, День путешественника во времени

Военная помощь Украине значительно сократилась - исследование

Помощь Украине с августа по октябрь 2023 года сократилась почти на 90% по сравнению с предыдущим годом, а стоимость пакетов западной военной помощи составила лишь 2,11 миллиарда евро.

Война •   •  41122 просмотра
Военная помощь Украине значительно сократилась - исследование