Reuters: Байден готов к "значительным уступкам" республиканцам ради помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность поддержать новые ограничения на то, кто может искать убежище, и расширенный процесс депортации, чтобы обеспечить новую помощь для Украины и Израиля в законопроекте о дополнительном финансировании, со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями, сообщило Reuters 7 декабря, пишет УНН.

Детали

Белый дом и Конгресс США стремятся заключить соглашение, которое бы обеспечило военную помощь двум союзным странам и одновременно препятствовало бы нелегальной иммиграции через границу США и Мексики. Осталась неделя до того, как законодатели уйдут на рождественские каникулы.

Республиканцы отказались одобрить увеличение финансирования Украины без дополнительных мер по сокращению рекордного количества мигрантов, пытающихся незаконно пересечь границу США, что привело к сложным переговорам, объединяющим во многом не связанные между собой вопросы.

Президент США Джо Байден, демократ, претендующий на переизбрание в 2024 году, заявил в среду, что он готов пойти на значительные уступки в вопросах безопасности границ, на фоне того, как республиканцы в Сенате отклонили пакет помощи от Демократической партии, который предусматривает финансирование границ в размере 20 миллиардов долларов.

Белый дом готов повысить стандарты первичной проверки для получения убежища, сообщил агентство Reuters источник, знакомый с этим вопросом.

По словам источника, администрация Байдена также рассмотрит определенную форму положения о "безопасной третьей стране", которая будет отказывать в предоставлении убежища мигрантам, проходящим через другую страну на пути в США.

Еще одним возможным пунктом соглашения может стать расширение процедуры ускоренной депортации, известной как ускоренное выдворение. По словам источника, эти полномочия будут применяться по всей стране, а не на границе.

По словам источника, двухпартийная группа сенаторов, которая пытается достичь соглашения, также обсуждает количественное ограничение количества заявлений о предоставлении убежища. Позиция администрации Байдена в отношении такого ограничения остается неясной.

Представитель Белого дома Анджело Фернандес Эрнандес заявил, что Байден ясно дал понять, что "граница нарушена" и что Конгресс должен принять меры, чтобы это исправить.

"Президент заявил, что открыт для компромисса", - говорится в его заявлении.

Палата представителей, где большинство имеют республиканцы, должна завершить работу за год до 14 декабря, что оставляет мало времени для принятия закона. Сенат, где большинство у демократов, сталкивается с аналогичными временными рамками.

Учитывая это, цель, по-видимому, больше заключается в заключении большого соглашения и, возможно, в перерыве поработать над точными деталями законодательного текста, сообщили источники.

Сенатор-демократ Крис Кунс заявил в четверг, что разрыв между его партией и республиканцами остается "очень большим", но он по-прежнему оптимистичен, что они смогут найти общий язык.

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер раскритиковала республиканцев во время брифинга в четверг. "Они играют с нашей национальной безопасностью", - сказала она.

Сенатор-республиканец Том Тиллис, который входит в двухпартийную группу, пытающуюся найти компромисс в сфере безопасности границ, заявил журналистам в среду, что любое предложение должно сократить нелегальную иммиграцию как минимум вдвое, и что он не знает, можно ли достичь соглашения до Рождества. "У нас еще много работы", - говорил он.

Напомним

В Сенате США 6 декабря заблокировали законопроект о чрезвычайных расходах по предоставлению миллиардов долларов помощи в области безопасности Украине и Израилю, поскольку республиканцы настаивали на своих требованиях по усилению мер контроля за иммиграцией на границе США с Мексикой.

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что это не лишает возможности повторного внесения законопроекта на голосование в ближайшее время.