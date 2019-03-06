Ретрансляцию канала RTVI в Украине прекратили еще на год
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания продолжила прекращение ретрансляции телеканала RTVI в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Пресс-службу Нацсовета.
Ретрансляцию телеканала RTVI, имеющего британскую юрисдикцию, прекратили еще полгода назад из-за систематического нарушения украинского законодательства.
В частности, в эфире канала фиксировали показ фильмов с участием российских актеров, подпадающих под санкции, а также передач, в которых оправдывается военная агрессия против Украины.
В феврале 2019 года Нацсовет провел мониторинг телеканала, чтобы выяснить, привел ли телеканал свою деятельность в соответствие с украинским законодательством. Оказалось, что нарушения не устранены.
Напомним, чтобы обеспечить выполнение закона о языковых квотах, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовала 21 радиостанцию на сумму более 1,7 млн грн.