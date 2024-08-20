Реструктуризация кредитов: взаимная выгода для банков и заемщиков во времена кризиса

Реструктуризация кредита позволяет заемщику облегчить долговую нагрузку, но этот шаг выгоден и для кредиторов. Банки, стремясь избежать увеличения количества проблемных займов, обычно идут навстречу клиентам, предлагая расширенные сроки погашения, кредитные каникулы или снижение процентных ставок. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил экономист, бывший член Совета НБУ Виталий Шапран.

«Обычно банки идут на встречу заемщикам. Для смягчения кредитного ярма используют такие шаги: увеличение срока погашения кредита, введение кредитных каникул, или существенное снижение регулярных платежей по кредиту на 3-6 месяцев иногда снижение процентной ставки по кредиту и (или) пересмотр комиссионных вознаграждений банка. На 99% условия реструктуризации определяются договором с банком, и у каждого банка свои условия и программы реструктуризации», - отметил Шапран.

Для бизнеса реструктуризация - это шанс сохранить операционную деятельность и избежать банкротства, а для банков возможность уменьшить риск невозврата кредитов и количество проблемных займов.

Как отметил экономист, уменьшение количества банкротств положительно влияет на бизнес-климат и стабилизацию занятости населения.

Однако, по его словам, иногда мотивы у банка и заемщика не совпадают и тогда сделки не происходят.

«Наличие профильного законодательства конечно положительно влияет на возможности бизнеса избежать банкротств. Впрочем, следует помнить, что если банк имеет ликвидный залог по кредиту, который может быстро продать, то он будет менее склонен к переговорам по реструктуризации долга, или ее условия будут не очень мягкими», - указывает Виталий Шапран.

Добавим

Стоит отметить, что реструктуризация кредитов - не панацея, а временное решение, которое позволяет выиграть время и стабилизировать финансовое состояние. Она не устраняет проблемы, но дает возможность пережить сложные времена и избежать катастрофических последствий.

Одними из представителей украинского бизнеса, кто в ответ на финансовые трудности прибегнул к реструктуризации кредита, - являются владельцы БФК «Гулливер».

В этом случае реструктуризация долга проводилась в соответствии с законом, который был разработан по инициативе МВФ и предусматривал специальные предохранители, чтобы весь процесс прошел без злоупотреблений. Одна из них - участие сторонних независимых экспертов, поэтому в этом кейсе были привлечены компании с мировым именем. Эксперты предложили более 10 вариантов реструктуризации и, согласно закону, был выбран такой, который сможет обеспечить максимальную экономическую выгоду для привлеченных банков-кредиторов. Благодаря реструктуризации долга и восстановлению экономической активности, БФК «Гулливер» удалось стабилизировать финансовое состояние проекта.