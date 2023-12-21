Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог
Решение Верховного Суда Украины изменить приговор экс-депутату Александру Шепелеву, обвиняемому в заказных убийствах и государственной измене, было раскритиковано как наносящее ущерб имиджу страны и вызвало призывы к судебной реформе.
"Исторический момент": Данилов прокомментировал возможное возвращение Японии на рынок оружия
Япония рассматривает возможность исторического изменения политики, чтобы разрешить военный экспорт.
Последствия"хлопка" в Мариуполе: пораженный военный схрон рф и по меньшей мере 10 оккупантов - Андрющенко
Взрыв на бывшем Хладокомбинате в оккупированном Мариуполе уничтожил российский военный тайник и ликвидировал по меньшей мере 10 российских солдат, сообщил советник мэра Мариуполя.
россияне не проводят идентификацию тел своих военных, чтобы не выплачивать компенсацию - спикер Генштаба
Российское командование не идентифицирует своих погибших, чтобы избежать выплаты компенсаций семьям, сообщает представитель Генерального штаба Украины Ковалев.
россияне утром обстреляли Никополь: есть погибшие и раненый
Российские войска обстреляли Никополь, в результате чего погибли две женщины и был ранен пожилой мужчина; атака также повредила жилые дома и линию электропередач.
Кибербезопасность в ЕС: текст закона о киберсолидарности согласован странами-членами ЕС
Совет постоянных представителей стран-членов ЕС одобрил Акт о киберсолидарности, направленный на усиление сотрудничества, осведомленности и реагирования ЕС на угрозы и инциденты в сфере цифровой безопасности. Он вводит "Европейский киберщит" для выявления угроз и механизм рассмотрения инцидентов в сфере кибербезопасности.
КНДР передала россии более тысячи контейнеров с боеприпасами - посол США при НАТО
Посол США в НАТО Джулиан Смит сообщила, что Северная Корея отправила в россию более тысячи контейнеров с военной техникой и боеприпасами, что видно на спутниковых снимках.
Произвол и давление: методы, которыми партия Гройсмана продолжает цепляться за власть в Винницкой области
Партия Гройсмана пытается вернуть свои позиции на фоне падения рейтингов и внутренних конфликтов, сталкиваясь с оппозицией со стороны членов общины, которые ставят на первое место общественные интересы.
Войска рф нанесли четыре удара по пограничью Сумской и Черниговской областей
Российские войска обстреляли приграничные районы Черниговской и Сумской областей, осуществив в общей сложности 4 обстрела и 13 взрывов. Поврежден частный дом в Черниговской области; о пострадавших не сообщается.
Оккупанты обстреляли Запорожскую область около 140 раз, есть разрушения
Российские войска нанесли 139 ударов по Запорожской области, повредив дома и инфраструктуру, но не вызвав жертв.