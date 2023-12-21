Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог

Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств и госизмене экс-депутата-шпиона Александра Шепелева о его побеге из-под стражи вредит имиджу Украины. Поэтому Верховный суд Украины следует реформировать и очистить от судей, грубо нарушающих законодательство и подрывающих доверие к судебной ветви власти. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН завила политолог Александра Решмедилова.

Судьи Верховного суда Вячеслав Маринич, Владимир Король и Алла Макаровец рассмотрели кассационную жалобу защиты на приговор по делу Шепелева, изменили ему приговор и пытались отпустить на свободу по делу подкупа и побега из СИЗО. Прокурор обжаловала действия судей Верховного суда в ВСП.

Это на самом деле не просто вредит имиджу государства, это внутренняя диверсионная работа, глубинная, если обнаруживаются такие моменты (как с делом Шепелева - ред.)... Если мы устанавливаем факты сотрудничества с агрессором, какие-то там связи и т.д., здесь должна работать разведка, непосредственно вычищать это все. Но в целом к судам, хочу подчеркнуть, надо глубинно восстанавливать доверие, потому что они выносят решения, которые должны выполнять граждане. На всех уровнях. Если к ним нет доверия, к судам и судьям, то о чем мы тогда говорим? Нет легитимности и люди просто будут саботировать эти решения, или они будут перебрасываться из инстанции в инстанцию и просто затягивать годами решения, когда уже все забыли о чем то рассмотрение - сказала Решмедилова.

Она добавила, что опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показывает, что суды и прокуроры имеют самый низкий уровень доверия среди общества.

"Это уже реальные проблемы. Такая корневая система распространилась, что это не искоренить ни за полгода, ни за год - десятилетиями надо это делать, но это не значит, что этого не нужно делать", - отметила Решмедилова.

Она напомнила, что реформа судебной системы в целом - это одна из ключевых, которая стоит на повестке дня уже условно несколько политических циклов.

"Реформа Верховного суда - это один из важных элементов, потому что туда спускаются наиболее важные, даже резонансные дела", - сказала Решмедилова.

Она подчеркнула, что реализовать европейские стремления Украины без работающей судебной системы невозможно и ни о какой демократии говорить не удастся.

"То есть это должна быть не хромая ветвь власти, а полноценная третья ветвь власти - законодательная, исполнительная и судебная" - отметила политолог.

Напомним.

Ранее выяснилось, что Шепелев был ценным для россии, ведь был агентом российских спецслужб. Об этом свидетельствуют документы, написанные им собственноручно. В частности объяснительная записка директору фсб. Также подтверждением является его активная позиция по оправданию российской агрессии и аннексии Крыма, которую он высказывал во время общения с представителями фсб.