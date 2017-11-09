Рентабельность сельхозпредприятий катастрофически падает

В 2016 году рентабельность зерновиков и овощеводов упала на 10% в сравнении с предыдущем годом. Намного хуже обстоят дела у животноводов. Их рентабельность за год упала в три раза. И если в 2015 году их рентабельность составляла 22%, то в 2016 - всего 7,7%.

Больше всего пострадали производители мяса. Их убыточность взросла от 5% до 17% в зависимости от вида мяса. Это говорит о том, что прибыль животноводов не перекрывает те расходы, которые они несут во время производства.

Для стабилизации ситуации был разработан механизм предоставления госпомощи аграриям. С 1 января 2017 года животноводам стали предоставлять бюджетные дотации в виде 60-70% возврата уплаченного ими НДС. Но уже в этом году группа отдельных депутатов решила эту программу урезать.

“В 2018 году бюджетную поддержку хотят сократить в два раза, до 2 млрд грн. Это сокращение нивелирует всю ту государственную политику, которую в прошлом году закрепили на длительный период. Почему она нивелируется? Объяснение очень простое: жизненный цикл развития животноводчества закладывался на три года. То есть эффект от этой программы должен был проявиться на втором и третьем годах ее реализации. Обрезая эту программу на втором году, мы должны или признать капитуляцию наших идей, или донести до правительства, что этого делать нельзя”, - объяснил эксперт Павел Мороз.

Если правительство не услышит и отберет господдержку у животноводов, последствия не заставят себя ждать: рост цен и сокращение рабочих мест будут неизбежны, уверены эксперты.

Повернуться "лицом к коровам" призвал правительство и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко на одном из последних заседаний парламента.

"Ключевое - село, восстановление животноводства. Для того, чтобы была жизнь в селе, нужно, чтобы в каждом сельском дворе была корова. Мы требуем от правительства предусмотреть дотации, государственную поддержку на восстановление животноводческой отрасли, на восстановление поголовья коров в селе. Мы требуем от власти развернуться к коровам лицом, и к украинцам", - заявил О.Ляшко.