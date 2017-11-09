Рентабельність сільгосппідприємств катастрофічно падає

У 2016 році рентабельність зерновиків і городників впала на 10% в порівнянні з попереднім роком. Набагато гірше йдуть справи у тваринників. Їх рентабельність за рік впала втричі. І якщо у 2015 році їх рентабельність становила 22%, то у 2016-му - всього 7,7%.

Найбільше постраждали виробники м'яса. Їх збитковість зросла з 5% до 17% залежно від виду м'яса. Це говорить про те, що прибуток тваринників не перекриває ті витрати, які вони несуть під час виробництва.

Для стабілізації ситуації був розроблений механізм надання держдопомоги аграріям. З 1 січня 2017 року виробникам тваринницької продукції стали надавати бюджетні дотації у вигляді 60-70% повернення сплаченого ними ПДВ. Але вже цього року група окремих депутатів вирішила цю програму урізати.

"У 2018 році бюджетну підтримку хочуть скоротити в два рази, до 2 млрд грн. Це скорочення нівелює всю ту державну політику, яку в минулому році закріпили на тривалий період. Чому вона нівелюється? Пояснення дуже просте: життєвий цикл розвитку тваринництва закладався на три роки. Тобто ефект від цієї програми мав проявитися на другому і третьому роках її реалізації. Обрізаючи цю програму на другому році, ми повинні або визнати капітуляцію наших ідей, або донести до уряду, що цього робити не можна", - пояснив експерт Павло Мороз.

Якщо уряд не почує і відбере держпідтримку у тваринників, наслідки не змусять себе чекати: зростання цін і скорочення робочих місць будуть неминучі, впевнені експерти.

Повернутися "обличчям до корів" закликав уряд і лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко на одному з останніх засідань парламенту.

"Ключове - село, відновлення тваринництва. Для того, щоб було життя в селі, потрібно, щоб у кожному сільському подвір'ї була корова. Ми вимагаємо від уряду передбачити дотації, державну підтримку на відновлення тваринницької галузі, на відновлення поголів'я корів в селі. Ми вимагаємо від влади розвернутися до корів обличчям, і до українців", - заявив О.Ляшко.