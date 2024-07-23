Правоохранители сообщили о подозрении директору коммунального предприятия, который подписал договор на проведение капитального ремонта парка «Молодежный» в Киеве с завышенной стоимостью материалов в более 614 тыс. гривен. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.

Под процессуальным руководством Деснянской окружной прокуратуры г. Киева сообщено о подозрении директору КП по содержанию зеленых насаждений Деснянского района в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины) - говорится в сообщении прокуратуры.

По данным следствия, коммунальное предприятие осенью 2022 года оплатило работы по проведению капитального ремонта парка «Молодежный» в Деснянском районе Киева в состав которых включена стоимость строительных материалов по значительно завышенной цене.

В дальнейшем, директор коммунального предприятия не проверив среднюю рыночную стоимость строительных материалов, подписал договор подряда с предприятием на проведение капитального ремонта парка «Молодежный».

«В ходе следствия установлено, что стоимость щебня и гранотсева завышена на сумму более 614 тыс. гривен и это при том, что общая стоимость договора подряда составляла чуть более 2 млн грн», - указали в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос об избрании директору коммунального предприятия меры пресечения. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Следствие продолжается.

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