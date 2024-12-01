Рекордные потери рф в ноябре: сколько техники и военных уничтожено
Киев • УНН
В ноябре армия рф понесла наибольшие потери с начала войны - 45 720 военных и техники на $3 млрд. Наибольшие суточные расходы составили 2030 человек.
Ноябрь стал рекордным для потерь армии рф, сообщает УНН со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины.
За месяц:
* 45 720 ликвидированных и раненых военных, а это условно более 3 мотострелковые дивизии сухопутных войск армии рф
* 2030 человек-наибольшие потери за сутки с 24 февраля 2022 года
* 307 танков-почти 10 батальонов
* 899 ББМ – эквивалент почти 4 мотострелковых дивизий
* 884 артсистемы-условно 49 артдивизионов.
"Ориентировочная стоимость потерянной техники в ноябре 2024 года – более $3 миллиарда. кремль продолжает тратить огромные ресурсы на войну, игнорируя потребности собственного населения", - сообщили в Минобороны.
Почти 85% потерь россиян приходится на восточное направление - Волошин21 нояб. 2024, 09:48 • 18807 просмотров