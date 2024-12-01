Рекордные потери рф в ноябре: сколько техники и военных уничтожено

Ноябрь стал рекордным для потерь армии рф, сообщает УНН со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины.

За месяц:

* 45 720 ликвидированных и раненых военных, а это условно более 3 мотострелковые дивизии сухопутных войск армии рф

* 2030 человек-наибольшие потери за сутки с 24 февраля 2022 года

* 307 танков-почти 10 батальонов

* 899 ББМ – эквивалент почти 4 мотострелковых дивизий

* 884 артсистемы-условно 49 артдивизионов.

"Ориентировочная стоимость потерянной техники в ноябре 2024 года – более $3 миллиарда. кремль продолжает тратить огромные ресурсы на войну, игнорируя потребности собственного населения", - сообщили в Минобороны.

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