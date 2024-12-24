Реформа социального страхования: максимальные выплаты вырастут до 40 тысяч грн
Киев • УНН
Минсоцполитики готовит реформу системы социального страхования с 2026 года. Максимальные выплаты увеличатся до 40 тыс грн, а больничные будут оплачиваться до 14 месяцев.
Министерство социальной политики работает над реформированием системы социального страхования. Группы инвалидности остаются, все выплаты для лиц с инвалидностью сохраняются, передает УНН.
Детали
Мы планируем обеспечить быструю, удобную и комплексную поддержку человеку, который получил травму или столкнулся с тяжелой болезнью
Реформа социального страхования не будет касаться групп инвалидности или вопроса установления инвалидности. Ведь установление инвалидности остается на стороне медицинской системы.
Первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире телемарафона отметила, что все люди, которые имеют установленную инвалидность, будут получать все те выплаты и пенсии, которые имеют сегодня по действующему законодательству. А изменения после принятия законопроекта будут касаться тех людей, которые из-за травмирования, профессионального или общего заболевания потеряли возможности работать, начиная с января 2026 года.
Также, Дарья отметила, что максимальный размер ежемесячной страховой выплаты (в случае несчастного случая на производстве) увеличится до 5-ти минимальных заработных плат - 40 тыс. грн, сейчас максимальный размер выплаты - 32 тыс. грн.
Больничный будет оплачиваться до 14 месяцев, ведь тяжелые травмы или заболеваниях могут потребовать большего времени для лечения и восстановления человека.
Для людей, которые не могут быстро вернуться к работе после завершения реабилитации, помощь Государственного центра занятости по трудоустройству и выплате пособия по безработице будет продолжаться до момента трудоустройства.
Напомним
Ранее УНН писал, что Кабмин поддержал законопроект о реформировании системы социального страхования с 2025 года. Новая система предусматривает комплексную поддержку людей с травмами и болезнями без обязательного статуса инвалидности.