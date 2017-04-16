Референдум по конституционной реформе начался в Турции

Избирательные комиссии в других регионах республики начнут работу на час позже, в 08:00, и продолжат работу в 17:00.

Всего в волеизъявлении могут принять участие более 55 млн турок, имеющих право голоса. По стране открыто 145 тыс. Участков. Граждане Турции, проживающих за рубежом, уже проголосовали досрочно.

Отмечается, что МВД Турции приняло повышенные меры безопасности, обеспечением которой в течение дня будут заниматься более 250 000 полицейских, 128 000 жандармов, а также около 70 000 сотрудников охранных структур и добровольцев.