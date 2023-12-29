Черкасская область: количество пострадавших в Смеле увеличилось до восьми человек
Киев • УНН
В результате российского ракетного удара по Смеле, Черкасская область, были ранены 8 человек, в том числе ребенок, повреждены более 50 домов.
Последствия вражеской атаки в Черкасской области ликвидируют спасатели. Из-за попадания российской ракеты в городе Смела количество пострадавших увеличилось до 8 человек. Среди пострадавших один ребенок. Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает УНН.
В Смеле Черкасской области спасатели ликвидируют последствия вражеского удара 29 декабря ракета попала по частным домам в городе Смела. Предварительно, восемь пострадавших, из них один ребенок.
Детали
Из-за попадания ракеты в городе повреждены более полусотни жилых домов. Спасатели продолжают обследование разрушенных зданий и ищут людей.
На месте попаданий работают все экстренные службы и областная военная администрация.
Напомним
Ранее председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что в Смеле в результате вражеской атаки есть попадания в жилой сектор. Тогда было известно о шести пострадавших.
Черкасская область: количество пострадавших в Смеле увеличилось до восьми человек
В результате российского ракетного удара по Смеле, Черкасская область, были ранены 8 человек, в том числе ребенок, повреждены более 50 домов.
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