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Черкасская область: количество пострадавших в Смеле увеличилось до восьми человек

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 15:09  •  9151 просмотра

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В результате российского ракетного удара по Смеле, Черкасская область, были ранены 8 человек, в том числе ребенок, повреждены более 50 домов.

Последствия вражеской атаки в Черкасской области ликвидируют спасатели. Из-за попадания российской ракеты в городе Смела количество пострадавших увеличилось до 8 человек. Среди пострадавших один ребенок. Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает УНН.

В Смеле Черкасской области спасатели ликвидируют последствия вражеского удара 29 декабря ракета попала по частным домам в городе Смела. Предварительно, восемь пострадавших, из них один ребенок.

- рассказали в ГСЧС.
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Детали

Из-за попадания ракеты в городе повреждены более полусотни жилых домов. Спасатели продолжают обследование разрушенных зданий и ищут людей.

На месте попаданий работают все экстренные службы и областная военная администрация.

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Напомним

Ранее председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что в Смеле в результате вражеской атаки есть попадания в жилой сектор. Тогда было известно о шести пострадавших.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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Cherkasy region: the number of victims in Smila has increased to eight people
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