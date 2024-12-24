Ракетный удар рф по Кривому Рогу: предварительно, пятеро раненых

По предварительной информации, в результате сегодняшнего вражеского удара по Кривому Рогу ранения получили пять человек, двоих из которых вытащили из-под завалов. Об этом сообщил во вторник председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

«Предварительно, в Кривом Роге пятеро раненых. Двух из них достали из-под завалов. Им оказывают необходимую медпомощь», - написал Лысак.

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