Ракетный удар рф по Кривому Рогу: предварительно, пятеро раненых
Киев • УНН
В результате удара баллистической ракетой по 32-квартирному жилому дому в Кривом Роге ранены пять человек. Двух пострадавших извлекли из-под завалов, всем оказывается медицинская помощь.
По предварительной информации, в результате сегодняшнего вражеского удара по Кривому Рогу ранения получили пять человек, двоих из которых вытащили из-под завалов. Об этом сообщил во вторник председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
«Предварительно, в Кривом Роге пятеро раненых. Двух из них достали из-под завалов. Им оказывают необходимую медпомощь», - написал Лысак.
Ранее
Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что сегодня, 24 декабря, российские войска попали баллистической ракетой в жилой дом, в котором 32 квартиры.