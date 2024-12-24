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Ракетный удар рф по Кривому Рогу: предварительно, пятеро раненых

Ракетный удар рф по Кривому Рогу: предварительно, пятеро раненых

Киев  •  УНН

 • 6047 просмотра

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В результате удара баллистической ракетой по 32-квартирному жилому дому в Кривом Роге ранены пять человек. Двух пострадавших извлекли из-под завалов, всем оказывается медицинская помощь.

По предварительной информации, в результате сегодняшнего вражеского удара по Кривому Рогу ранения получили пять человек, двоих из которых вытащили из-под завалов. Об этом  сообщил во вторник председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

«Предварительно, в Кривом Роге пятеро раненых. Двух из них достали из-под завалов. Им оказывают необходимую медпомощь», - написал Лысак.

Ранее

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что сегодня, 24 декабря, российские войска попали баллистической ракетой в жилой дом, в котором 32 квартиры. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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