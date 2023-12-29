Ракетный удар рф по Киеву: под завалами склада находится 10 человек
Киев • УНН
10 человек оказались в ловушке после того, как ракета попала в киевский склад.
В результате ракетного удара в пятницу утром под завалами склада в Подольском районе Киева находятся 10 человек, работают спасатели. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГВА.
Уточнение последствий ракетного удара по Киеву. В Подольском район, где возникло возгорание склада на площади примерно 3000 м.2. проводится поиск пострадавших. Предварительно под завалами находится 10 человек. Работают спасатели
Детали
Под обстрелы попали Святошинский, Подольский, Шевченковский районы. Повреждена гражданская инфраструктура, автомобили, складские помещения. Погибли два человека, 18 травмированы.
Ракетный удар рф по Киеву: под завалами склада находится 10 человек
10 человек оказались в ловушке после того, как ракета попала в киевский склад.
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