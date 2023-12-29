Ракетный удар рф по Киеву: под завалами склада находится 10 человек

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага
  •  131150 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

Эксклюзив
У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист
  •  180142 просмотра

У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист

Эксклюзив
Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
27 декабря  •  199599 просмотра

Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса

Эксклюзив
Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
27 декабря  •  218603 просмотра

Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка

Эксклюзив
В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
27 декабря  •  195265 просмотра

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

Эксклюзив
Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
27 декабря  •  199202 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

Эксклюзив
Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
27 декабря  •  186348 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
26 декабря  •  189149 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

Эксклюзив
Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  195836 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

Эксклюзив
Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  178919 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

Эксклюзив
Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  168482 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

Эксклюзив
У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда
26 декабря  •  151673 просмотра

У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

Эксклюзив
Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
26 декабря  •  132985 просмотра

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

Эксклюзив
Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
25 декабря  •  129936 просмотра

Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

Эксклюзив
В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
25 декабря  •  139717 просмотра

В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
raketnii-udar-rf-po-kievu-pod-zavalami-sklada-nakhoditsya-10-chelovek

Ракетный удар рф по Киеву: под завалами склада находится 10 человек

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 08:42  •  19505 просмотра

Read in English

10 человек оказались в ловушке после того, как ракета попала в киевский склад.

В результате ракетного удара в пятницу утром под завалами склада  в Подольском районе Киева находятся 10 человек, работают спасатели. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГВА. 

Уточнение последствий ракетного удара по Киеву. В Подольском район, где возникло возгорание склада на площади примерно 3000 м.2. проводится поиск пострадавших. Предварительно под завалами находится 10 человек. Работают спасатели

- говорится в сообщении КГВА.

Детали 

Под обстрелы попали Святошинский, Подольский, Шевченковский районы. Повреждена гражданская инфраструктура, автомобили, складские помещения. Погибли два человека, 18 травмированы.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Ракетний удар рф по Києву: під завалами складу перебуває 10 людей
Russia's missile attack on Kyiv: 10 people are under the rubble of a warehouse
Новости по теме

Ракетный удар рф по Киеву: под завалами склада находится 10 человек

10 человек оказались в ловушке после того, как ракета попала в киевский склад.

Война •   •  19505 просмотра
Ракетный удар рф по Киеву: под завалами склада находится 10 человек

Во Львове количество пострадавших из-за ракетной атаки рф возросло до 15 - ОВА

Российский ракетный удар по Львову привел к тому, что пострадало 15 человек.

Война •   •  20275 просмотра
Во Львове количество пострадавших из-за ракетной атаки рф возросло до 15 - ОВА

Массированная атака рф на Украину: по меньшей мере 12 человек погибли, десятки ранены - МВД

Массированные удары привели к по меньшей мере 12 смертям и многочисленным ранениям.

Война •   •  20094 просмотра
Массированная атака рф на Украину: по меньшей мере 12 человек погибли, десятки ранены - МВД

Посол США отреагировала на ракетную атаку рф: Украина нуждается в финансировании сейчас, чтобы прекратить этот ужас

Посол США в Украине призывает к немедленному финансированию Украины в ответ на широкомасштабные ракетные атаки России, подчеркивая насущную необходимость поддержать борьбу за свободу.

Война •   •  18712 просмотра
Посол США отреагировала на ракетную атаку рф: Украина нуждается в финансировании сейчас, чтобы прекратить этот ужас

Вражеская атака на Запорожье: 10 человек пострадали, одна женщина погибла, повреждены дома, школы, медучреждения, гаражи, заправка

В результате вражеского обстрела Запорожья 1 человек погиб, 10 получили ранения; повреждены здания, в том числе школы и больница.

Война •   •  17303 просмотра
Вражеская атака на Запорожье: 10 человек пострадали, одна женщина погибла, повреждены дома, школы, медучреждения, гаражи, заправка

"Примерно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита": Зеленский показал последствия атаки рф на Украину

Зеленский сообщил, что россия выпустила около 110 ракет по Украине; большинство из них сбито, но атаки привели к жертвам и разрушениям.

Война •   •  24815 просмотра
"Примерно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита": Зеленский показал последствия атаки рф на Украину

Атака рф на Киев: уже известно о двух погибших и 18 раненых

В результате российской ракетной атаки на Киев погибли 2 человека, 18 получили ранения; некоторые из них были спасены из-под завалов.

Война •   •  24224 просмотра
Атака рф на Киев: уже известно о двух погибших и 18 раненых

Атака рф на Киев: над столицей поражено более трех десятков целей

Киев пережил длительную воздушную тревогу из-за мощной ракетной атаки противника, которая привела к разрушениям и жертвам. Более трех десятков воздушных целей были перехвачены средствами противовоздушной обороны.

Война •   •  20628 просмотра
Атака рф на Киев: над столицей поражено более трех десятков целей

По тем же билетам на следующий поезд: "Укрзализныця" предупредила о выходе для тех, кто опоздал на вокзал из-за затяжной тревоги

Укрзализныця позволяет пассажирам, которые опоздали на поезд из-за тревоги, использовать тот же билет на следующий поезд, если есть свободные места.

Общество •   •  21110 просмотра
По тем же билетам на следующий поезд: "Укрзализныця" предупредила о выходе для тех, кто опоздал на вокзал из-за затяжной тревоги

В Шевченковском районе разрушены верхние этажи бизнес-центра, из-под завалов складского помещения освободили еще одну пострадавшую

Ракетным ударом поврежден бизнес-центр в Киеве, пострадавший спасен из-под завалов склада.

Общество •   •  21575 просмотра
В Шевченковском районе разрушены верхние этажи бизнес-центра, из-под завалов складского помещения освободили еще одну пострадавшую